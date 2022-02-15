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    Dini BilgilerMiraç kandili okunacak dualar neler? İşte Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler!
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    Miraç kandili okunacak dualar neler? İşte Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler!

    Miraç Gecesi, Receb ayinin 27.nci gecesi olarak bilinir. Miraç kandili gibi önemli bir geceyi en verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen kişiler, Miraç Kandili duası ve yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki, Miraç kandili okunacak dualar neler? İşte Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler!

    15.02.2022 - 16:15 |
    Miraç kandili okunacak dualar neler? İşte Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler!

    Kandil günlerinde diğer günlere göre insanlar genellikle daha çok ibadetle meşgul olur. Müminler, Miraç Kandili’nde yapılacak olan ibadetleri de oldukça merak ediyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s)'ın göğe yükselme hadisesini ifade eden Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar merak ediliyor.

    MİRAÇ KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

    Miraç kandili gibi önemli bir geceyi en verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen kişiler, Miraç Kandili duası nedir ve bu önemli gecede yapılması gerekenler nelerdir merak ediyor. Miraç Kandili’nde nasıl ibadet hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir soruları merak ediliyor. Kandil günlerinde diğer günlere göre daha çok ibadet etmek gerekir. Müminler Miraç Kandili’nde yapılacak olan ibadetleri merak ediyor.

    Miraç Gecesi, Receb ayinin 27.nci gecesi olarak bilinir. Yatsı namazından sonra da 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatte bir de selam verilir. Her rekatte ise, 10 Ihlâs-i Serîf, 1 Fatiha-i Serîfe okunur. Namazdan sonra da; 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa salâvat-i serîfe, 100 defa istigfar okunur. Bunun yanında da 10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum", 10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" , 10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed zikirleri yapılabilir. Bu gecede dargınlar barıştırılmalı ve üzerinizde hakkı olanlar aranıp helallik istenmelidir. Eş, dost ve akrabalar ziyaret edilerek ya da aranarak tebrik edilmelidir.

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER

    Miraç kandilinde yapılacak olan ibadetler ve okunacak dualar ise şunlardır;

    Oruç Tutmak: Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili’nin gündüzünde müslümanların oruç tutması tavsiye ediliyor.

    Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak: Miraç’taki en önemli konulardan birisi olan, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları ise, bu gecede namaz kılmanın önemine dikkat çekiyor ve namaz borcu olan kişilerin kaza namazı kılmalarını tavsiye ediliyor.

    Kur'ân-ı Kerîm Okumak: Mîraç gecesinde Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e hediye edilenlerden birisi de Bakara Sûresi’nin son iki ayetinden oluşur. Müslümanlar, bu gecede çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye ediyor.

    Tevbe İstiğfar Etmek: Allah Teâla şirke düşmeyen kişilerin büyük günahlarını affedeceğini de bu gecede müjdelemiştir.

    Dua Etmek: Bu mübârek gecelerde, Rabbimize duâ ve niyazda bulunmak gerekir.

    Salavat Getirmek: Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bu özel günlerde daha çok salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Aynı zamanda hadis-i şeriflerde salavat getirenin tüm sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.

    Sadaka Vermek: Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin pek çok kişiyi önemli tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, aynı zamanda da ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de aslında sadaka vermeye en güzel vesileler arasında yer alır.

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