Ürün dalında kaldı! Bahçede kilosu 2,5 liraya düştü: Tarladan çıkıp hale varana kadar üçe katlandı!
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağışlarla birlikte mandalina rekoltesi tavan yaptı ancak yüksek verim üreticiyi sevindirmedi. Bahçede kilosu 2,5 TL'ye kadar gerileyen ürün, işçilik maliyetini bile kurtarmadığı için dalda kalırken, kent hallerinde ise 8 TL'den satılıyor.
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Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciyede bereket yaşanıyor. Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışla birlikte narenciyede rekolte beklenenin üzerinde oldu.
Dörtyol'dan çevre il ve ilçeler başta olmak üzere bir çok noktaya gönderilen mandalinanın bahçe fiyatı 2 buçuk TL'ye geriledi. Kentte yer alan hallerde ise mandalina kilogram fiyatı 8 TL'den satışa sunuldu.
Mandalinada bereket yaşandığı anlatan narenciye tüccarı Maşallah Özdil, mahsulün işçilik maliyetini karşılamakta güçlük çektiğini belirterek, "Mandalinalarımız dalda kaldı, kilogram fiyatı 2 buçuk TL. İç piyasada; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illere gönderiyoruz ve orada da çok fazla rağbet görmüyor" dedi.