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    Dini BilgilerMiraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç kandili namazı nasıl kılınır?
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    Miraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç kandili namazı nasıl kılınır?

    Kandil günleri kılınacak olan namaz ve yapılacak olan tüm ibadetler Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Miraç kandili gecesini en güzel şekilde geçirebilmek, ibadetleri eksiksiz yerine getirmek isteyenler de bu gecede yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki, Miraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç kandili namazı nasıl kılınır? İşte Miraç gecesi ile ilgili detaylar…

    15.02.2022 - 15:59 |
    Miraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç kandili namazı nasıl kılınır?

    Müslümanlar Miraç kandili gecesine kavuşmanın sevincini yaşarken bu geceyi bir vesile-i cemile olarak da gören Müslümanlar, en güzel şekilde geçirmek istiyor. Miraç gecesi namazı ise pek çok kişi tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu gece için hazırlık yapan Müslümanlar, miraç kandilinde kılınacak namaz hakkındaki tüm detayları merak ediyor.

    MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

    Kandil günleri kılınacak olan namaz ve yapılacak olan tüm ibadetler Müslümanlar için çok önemlidir. Müslümanlar ise, bu geceyi en güzel şekilde geçirebilmek için hazırlanıyor. Miraç namazı, peygamber Efendimiz (sav) aracılığı ile bizlere getirilen bir gecedir. Bu nedenle de, bu mübarek geceye hazırlıkların en başında da namaz geliyor. Miraç gecesi, ibadetler ve namazı bu gecenin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Günümüzde Müslümanlar aynı zamanda oruç ibadetini de genellikle yerine getiriyor. Gündüzü oruçla geçiren kişiler, geceyi de namaz ile taçlandırmayı amaçlıyor. Bu nedenle dolayı bu gece hangi namaz kılınır sıkça merak ediliyor.

    Miraç kandilinde yapılacak ibadetlerin başında ise, namazdan sonra Kur’an okumak gelir. Miraç Kandili gecesi yapılacak olan ibadetlerin aslında kandil günlerinin dışında da her gün yapılması tavsiye edilir. Kandil günlerinde yapılan ibadetlerin fazileti ve önemi alimler tarafından hadislere dayanarak net olarak açıklanır. Miraç gecesi yapılacak ibadetler ise;

    Gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçirmek,

    - İstiğfar,

    - Zikir,

    - Dua etmek,

    - Seherde kuşluk (dûha) namazı,

    - Kur'an okumak.

    MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Miraç kandili namazı, 12 rekattan oluşur. Bu namaz, aynı zamanda 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında ise, Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunmak sureti ile kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 defa "Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. 12 rekat namazın hepsi bittikten sonra da 100’er kez tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir. Miraç Kandili namazı kılmak isteyen kişiler, dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazı ile birlikte ibadet etmeye başlar.

    12 rekattan meydana gelen nafile namazı, 2 rekatta bir selam vermek sureti ile kılınır. Namazın her rekatında ise, Kuran-ı Kerim'den bir sure ve Fatiha okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra da 100 kere "Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. 12 rekattan oluşan namazın tamamı bittikten sonra 100'er kez salavatlar ve tövbe istiğfar getirilir.

    Diyanet İşleri Başkanlığı kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı da, özellikle de kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda kandil gecelerinde nafile namazı kılınması da tavsiye ediliyor. Tüm bu ibadetler, Müslümanların yerine getirmesi gereken ibadetler arasında yer alır.

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