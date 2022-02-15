Bereket duası nasıl okunur? İşte Bereket duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Bereket duası aynı zamanda Karınca duası olarak da bilinmektedir. Genellikle kazanç elde etmek ve bereketli işler yapmak için bereket duası okunmalıdır. Müslüman olan kişiler bereket duasını okuyarak bol kazanç elde edebilirler. Bereket duasını kullanarak kazanç elde etmeye çalışmak dini açıdan caiz değildir. İslam inancına sahip olan müminler bereket duasını bolluk ve bereket elde etmek için okurlar. Maddi sıkıntı, borç ve kıtlık gibi problemlerden kurtulmak isteyen kişiler bereket duası okumalılar. Bereket duası genellikle ev ve iş yerlerinin duvarlarına da asılabilir. Duvara asılan bereket duaları zenginlik ve bolluk kazandırmaktadır.

BEREKET DUASI NASIL OKUNUR?

Tüm Müslümanlar dua okuyarak neredeyse tüm dert ve sıkıntılarından kurtulabilirler. Bereket duası aynı zamanda Karınca duası olarak da bilinmektedir. Arapça okunabilen Bereket duasının Türkçe manası da bilinmelidir. Bolluk ve bereket kazanmak için düzenli olarak bereket duası okunmalıdır. İslam inancına sahip olan müminler maddi sıkıntılarından kurtulmak için de bu duayı okuyabilirler.

BEREKET DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Bereket duasının Arapça okunuşu şu şekildedir; "Allahümme ya Rabbi cebraile ve israfile, mikaile ibrahime ve azraile ve ishaka ve yakuba ve ismaile ve münzilel berakati vet tevrati vez zebüri vel incili vel furkan. Vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyil azim. La ilahe illalahül melikül hakkul mübin. Muhammedü- Resüllülahi sadikul vadil emin. Ya Rabbi, ya rabbi, ya hayyu, ya kayyum, ya zel celali vel ikram. Es elüke ya rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha mekseline, mısline, mernüş, debernüş, sazenüş, kefetatayyuş, kıtmir"

BEREKET DUASININ FAZİLETLERİ

Bereket duası bilinen Karınca duası en faziletli dualardan bir tanesidir. Bereket duası bol rızık ve helal kazanç demektir. Genellikle belayı da defeden bu dua herkes tarafından okunmalıdır. Dua içinde bol bol Allah ismi zikredilmektedir. Bu nedenle duayı okuyan kişinin kalbi de iman ile dolar. Bu kişiler bol bol sevap kazanmış olur. Dua etmek de bir nevi ibadet sayılır. Edilen bolca duadan ibadet sevabı da kazanılır. Dua sürekli okunduğunda kişinin maneviyatı da yükselir. Bereket duası sık sık okunur, ev ve iş yerlerinin duvarına asılır ise bereketli müşteriler de kazanılır. Helal kazançlar ve bereketli müşteriler kazanmak için bereket duası da bol bol okunmalıdır.

BEREKET DUASI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Bereket duasının faydaları ve faziletleri saymakla bitmez. Bereket duasının makbul olabilmesi için özellikle de Cuma günleri okunması gerekmektedir. Özellikle Cuma namazından sonra dua okunmalıdır. Cuma namazı okunduktan sonra rızık ve nasibi almak için çalışmak gerekir. Melekler okunan bu duayı duydukları takdirde okuyan kişi için dua edecekler. Böylelikle bereket duasını okuyan kişi meleklerin de ettiği duayı almış olur. Bereket duası bu nedenle çok önemlidir.