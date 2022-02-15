Amentü duası nasıl okunur? Amentü duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Amentü duasının okunuşu Amentü billahi ve melaikketihi ve kütübbihi ve resulihi velyevmil ahiri vebil kaderi hayrihi ve şerrihii minallahi Teala velba subadel mevt Hakkun Eşhedüen la ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden abdühü ve resulü.

AMENTÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Amentü duasının nasıl okunduğu ve ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak edilmekte ve aynı zamanda araştırılmaktadır. Amentü duasının okunuşu şu şekildedir:

Amentü billahi ve melaiketihi, kütübihi ve resulihi vel yevmil ahıri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel basü badel mevt. Haggun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.

Amentü duasının anlamı ise ben Allah-ü Tealaya, meleklerine, ahiret gününe, peygamberlerine, kadere, kitaplarına ve hayır ve şerlerin hepsinin Allah'tan geldiğine inandım. Öldükten sonra dirilmek gerçektir ve bu haktır. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine tekrardan şahadet ederim ki Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve aynı zamanda peygamberidir.

Amentü duası Müslümanlara ilk öğretilen dualardan biridir ve kısa olmasından dolayı da hızlı bir şekilde ezberlenmesi mümkündür. Amentü duasını okuyan kişiler daha inançlı ve daha imanlı kişiler olma yolunda ilerler. Allah'a inanmanın doğru ve tek gerçek olduğunu anlatan Amentü duası tefsiri de merak edilen dualardan biridir. Bu nedenle Amentü duasını anlamını ve tefsirini bilerek okumak, bu bilinç ile okumak her zaman daha iyi ve daha doğru sonuçlar vermesi ile bilinir.

AMENTÜ DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Amentü duasının tefsiri şu şekildedir: Ben Allah'ın meleklerine, peygamberine, kitaplarına ve ahiret gününe inandım. Her şeyin Allahtan geldiğine inandım ve Allah'a iman ettim. Öldükten sonra dirilmek haktır ve gerçektir. Ben şahadet ederim Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselam da onun peygamberi ve kuludur.

Amentü duasının okunuşu: Amentü billahi ve melaiketihi, ve kütübihi, ve resulühi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel basü badel mevt. Haggun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.

AMENTÜ DUASININ TEFSİRİ

Amentü duasında imanın esasları anlatılmaktadır. Kişilerin inanarak okumaları imanlarının kuvvetlenmesini sağlar. Amentü duasında Allah'ın meleklerinin, kaderin, peygamberlerin, ölümden sonra dirilmenin ve her şeyin Allahtan geldiğine inanmanın önemi anlatılır. Müslümanlara öğretilen ilk dualar arasında da Amentü duası yer alır. Ölümden sonra dirilmenin gerçekliğine dikkat çekilen dualardan biridir. Amentü duasını okuyan kişilerin inançlarının daha çok arttığı ve ahiret hakkında da daha doğru bilgiler edindiği görülmektedir. Amentü duası Müslümanlara ilk öğretilen dualardan biridir. Çünkü Amentü duasında bir Müslümanın öncelikli olarak bilmesi gereken ve inanması gereken durumlar ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Bu nedenle Amentü duası oldukça önemlidir.