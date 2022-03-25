Ulaş Tuna Astepe: Yanlış anlaşılmaktansa hiç anlaşılmayayım daha iyi!

Ulaş Tuna Astepe, sunucu İbrahim Selim’in "Senin röportaj verdiğin rastladığımız bir şey değil. Sebebi nedir, hoşlanmaz mısın?” sorusu üzerine yıllar önce yaşadığı bir olayı anlattı.



"TATLI ŞEYLERDEN BAHSETMEK İSTİYORDUM"



Ünlü oyuncu, “Seneler evvel ilk işe başladığım zamanlarda bir röportaj yapmıştım. Röportajlar da bilirsin bir önceki röportajlar okunarak gerçekleştirilir çoğunlukla. Benim de tabii böyle deprem, kayıplar gibi hikayelerim var hayatımda ve yine tekrar tekrar aynı sorular sorulmaya başlandı. Çok da güzel güneşli bir pazartesi günüydü Beyoğlu’nda ve tatlı şeylerden bahsetmek istiyordum ama ‘Öyle mi? Deprem yaşamışsınız’ gibi sorularıyla haber çıkarmaya çalışan ısrarcı bir muhabir ile karşı karşıya olduğumu anladım. Söyleşinin bir noktasında olayları anlatırken ‘Böyle anlatınca da Zeki Demirkubuz filmleri gibi oldu’ dedim. Tabii o sırada ses kayıt cihazı kayıt almaya devam ediyordu ve ertesi gün manşet; ‘Hayatım Zeki Demirkubuz’a İlham Olurdu’ şeklindeydi. Böyle bir şey dememiştim ve bu başıma geldiği için 'Artık yanlış anlaşılmaktansa hiç anlaşılmayayım daha iyi' diye düşünerek röportajlardan kaçınıyorum” dedi.





"BABAMDAN KALAN YADİGAR SAAT ÇALININCA EPEY ARADIM"



'Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i, “Uğur getirdiğine inandığın için yanından ayırmadığın bir eşyan var mı?” sorusuna şu karşılığı verdi:



"Bir saatim vardı, babamdan kalma yadigar. Evimize hırsız girdi ve onu çaldı. Halen de arıyorum onu ve her işimde takmıştım uğur getirsin diye. Bir sabah kız arkadaşımla birlikte uyandığımızda evdeki beyaz kilimimizin üzerinde iki siyah ayak izi gördük. Laptop’ı filan her şeyi almış ve o saati de almıştı. Yani o saati neden alırsın öyle çok bir maddi değeri de yoktu. Fakat o dönem diziyi izleyen, takip eden insanlar bir süre takmadığımı görünce ‘O saati neden takmıyorsun?’ gibi mesajlar atmaya başladı. Ben de pek cevap veren biri değilim normalde ama birine ‘Hırsız girdi evimize, takmayın kafanıza’ şeklinde bir yanıt verdim. Bu büyük bir olaya döndü ve 10 gün içerisinde İstanbul’daki saatçim arayıp, ‘Ulaş senin saatini arıyorlar her yerde haberin olsun’ dedi. İnsanlar bit pazarlarına filan gidip bu saati aramışlar, böyle de tutkulu bir hayran kitlesi vardı o işin. Ben de bir an için umutlandım belki alan kişi görür de arayıp, ‘Abi o saat bende haberin olsun’ der diye. Ama öyle bir şey olmadı."



"TROL GEMİSİ GÖRÜNCE GÖZÜMÜ ALAMIYORUM"



Ulaş Tuna Astepe, “Gördüğünde gözünü alamadan dakikalarca baktığın şey ne?” sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.



33 yaşındaki oyuncu, "Benim buna başka bir cevabım vardı işte ne bileyim iyi insan, güzel huylu filandı ama beni uyandırdılar bu konuda ve asıl gözümü alamadığım şeyin Trol Gemisi olduğunu söylediler. Yani bana ‘Böyle şeyler değil Ulaş, sen Trol Gemisi görünce gözünü alamıyorsun’ dedi arkadaşlarım. Hakikaten de uzakta bir yerlerde Trol Gemisi gördüğümde gözümü alamıyorum. Hani böyle inşaat izlerken gözünü alamayan amcalar olur ya ben de Trol Gemisi’ne baktığımda tıpkı öyle oluyorum. Çünkü bakarken aklımdan ‘Ne kadar değişik bir iş yapıyor, yapmasa mı acaba? Bütün balıklar mahvoldu’ gibi değişik düşünceler geçiyor. O yüzden de bir türlü gözümü alamadığım bir şey oluyor Trol Gemisi" ifadelerini kullandı.