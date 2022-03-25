Kadir İnanır'dan dikkat çeken açıklama: Yalı verse beni reklam filminde oynatamazdı!

Kadir İnanır, geçtiğimiz gece Yeniköy'de yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnanır, rol aldığı yatak firmasının reklamı için kutlama yemeğine gittiğini söyledi.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Usta oyuncu, "Reklamımız çok güzel tepkiler aldı, ben pek anlamam o işlerden ama reklam sonrası markanın satışları da çok artmış. Bu durum beni mutlu etti. Daha yeni başlıyoruz, yeni sürprizlerim var" ifadelerini kullandı.

İnanır, muhabirlerin "Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrar gündeme geldi, siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal bir film gibi, öyle konuk arkadaşlarımız yok, direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak" cevabını verdi.

"BUNCA YIL UĞRAŞIP, SINIFI GEÇMİŞİM"

Kadir İnanır, "Belli ki ben bunca yıl uğraşıp, sınıfı geçmişim. Başarılı olmuşum. Bir defa daha duymaktan mutluluk duyuyorum. Reklamlara bakışım şu şekilde; ben tanıtımını yaptığım ürünün kitlelerin rahatlıkla ulaşabileceği, birinci derecede ihtiyaç duyacağı bir şey olması gerçeğini savunurum. İhtiyacı var mı, ulaşabilir mi? Bu aşamada bu kampanyanın anlamı kendiliğinden doğar diye düşünürüm" şeklinde konuştu.

"Arkadaşım Maserati'nin sahibi olsaydı ve şurada bir yalı verseydi beni reklam filminde oynatamazdı" ifadelerini kullanan sanatçı, "Benim de kendi araştırma kanallarım var. Bu benim yedinci reklam filmim, şükürler olsun hepsini tam yaptık, hiçbirinden kötü geri dönüş olmadı. Koruduğumuz değerleri taşıdığı için çok fazla eleştiri almadık. Çünkü kaliteli bir iş yaptık. Bizim yaptığımız kampanyanın reklam sektörüne ne kadar katkı yaptığını ben bilebiliyorum" dedi.

"KİMSEYLE TARTIŞMAYA GİRMEM"

Usta oyuncu, "Benim adımı kullanamaz kimse izin almadan. Kimseyle tartışmaya girmem bu konuda, haber gönderirim. Adam sahneye çıkıyor, müzik yapmış. Arkada benim görüntülerim var. Git o zaman Kızılay'a bağış yap bari. Ben de sesimi çıkarmayayım. Sen arkada benim resmimi kullanacaksın, bundan para kazanacaksın, yok böyle bir şey. 35 sene evvel İtalyanlarla bir film çektim. BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği) diye oyuncu derneği var, oraya gidip bakılsın. Filmi dünyaya satmışlar, oradan bana gelen telif ücretini görün isterim. Buna rağmen istismar edilmeden kullanılması lazım her şeyin" dedi.

"70 YILLIK MÜCADELEM BU"

İnanır, "Bu markayı da dik tutmak için yaşamın içinde gösterdiğimiz fedakarlığı burada anlatmaya kalksam zaman yetmez. Markamı nasıl koruduğumu nasıl var ettiğimi, kimlerle ne mücadeleler verdiğimi, kimlerle boğuştuğumu... Araştırmalardan başarıyla geçmişim ki, reklamlarda oynatılmaya değer bulunmuşum. 70 yıllık mücadelem bu. Bu bana müthiş onur veriyor. Umarım markamız da karşılığını bulmuştur. Benim hala reklam filminde oynadığıma inanmıyorlar, eski görüntüler zannediyorlar. Halbuki yeni çektik" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız işten memnunuz. 'Reklamlarda hep kadın oynattık' dediler, ben de 'Yatakta sadece kadınlar mı yatıyor?' dedim. Geçirdiğim zaman ve yaptığım işten dolayı çok mutluyum" diyen Kadir İnanır, sözlerine şöyle devam etti:

"FİRMA KAZANMASIN İSTİYORLAR"

"Bu reklam filminin karşılığı olarak başka teklifler de var. Onları sıraya koyduk. Reklamlarla ilgili çok güzel yorumlar kadar kötü yorum yapanlarda oluyormuş. Yazsınlar. Onlar firma da para kazanmasın istiyorlar. Kazanmasın ki reklam veremesin istiyor. Onlar bu ülkenin huzurunu istemiyorlar. Onlar vatan düşmanları. Herkes birbirini kucaklayacak. Sevmeliyiz, tek çaremiz sevmek sevilmek."

Oyuncu, "Birçok sanatçı farklı işler de yapıp, ticarete atılırken, siz neden başka iş yapmadınız?" sorusuna ise, "Ben açsaydım batardım. Ticarette bir sanattır" yanıtını verdi.