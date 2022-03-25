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MagazinDila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti 'evet' dedi! İlk fotoğraflar...
HaberlerMagazin Haberleri Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti 'evet' dedi! İlk fotoğraflar...
• 25 Mart 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:

Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti 'evet' dedi! İlk fotoğraflar...

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Dila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doğruer, dünyaevine girdi. Yunanistan'ın Atina şehrinde mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikahından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

• 25 Mart 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:
1Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti evet dedi İlk fotoğraflar...
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Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Ünlü çifti bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

2ATİNADA NİKAH

ATİNA'DA NİKAH

Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.

3Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti evet dedi İlk fotoğraflar...

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.

4HER ŞEY TAM BURADA BAŞLAMIŞTI

"HER ŞEY TAM BURADA BAŞLAMIŞTI"

Öte yandan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi almıştı.

5Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti evet dedi İlk fotoğraflar...

Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

6Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti evet dedi İlk fotoğraflar...
7Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti evet dedi İlk fotoğraflar...
8Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti evet dedi İlk fotoğraflar...
9Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti evet dedi İlk fotoğraflar...
10Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti evet dedi İlk fotoğraflar...

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