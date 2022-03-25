• 25 Mart 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:
Dila Tarkan - Dağhan Doğruer çifti 'evet' dedi! İlk fotoğraflar...
Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Dila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doğruer, dünyaevine girdi. Yunanistan'ın Atina şehrinde mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikahından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.
• 25 Mart 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Ünlü çifti bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.
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