Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü! 'Onu görünce dünyam değişti!'

"DÜNYAM DEĞİŞTİ"

Doğumdan sonra hastanenin kapısında açıklama yapan Ölmez, "Çok heyecanlıyım. Buraya gelirken bu kadar değildim görünce dünyam değişti. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur. dedi.