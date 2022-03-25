• 25 Mart 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü! 'Onu görünce dünyam değişti!'
Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu. Taner Ölmez kızı Zeynep'i gördüğünde yaşadığı hisseleri muhabirlere anlattı.
• 25 Mart 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
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'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran'da nikah masasına oturdu.
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"DÜNYAM DEĞİŞTİ"
Doğumdan sonra hastanenin kapısında açıklama yapan Ölmez, "Çok heyecanlıyım. Buraya gelirken bu kadar değildim görünce dünyam değişti. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur. dedi.
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