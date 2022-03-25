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MagazinTaner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü! 'Onu görünce dünyam değişti!'
HaberlerMagazin Haberleri Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü! 'Onu görünce dünyam değişti!'
• 25 Mart 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü! 'Onu görünce dünyam değişti!'

Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu. Taner Ölmez kızı Zeynep'i gördüğünde yaşadığı hisseleri muhabirlere anlattı.

• 25 Mart 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
1Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlunun mutlu günü Onu görünce dünyam değişti
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'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran'da nikah masasına oturdu.

2ZEYNEP GELDİ

ZEYNEP GELDİ

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e bugün kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.

3DÜNYAM DEĞİŞTİ

"DÜNYAM DEĞİŞTİ"

Doğumdan sonra hastanenin kapısında açıklama yapan Ölmez, "Çok heyecanlıyım. Buraya gelirken bu kadar değildim görünce dünyam değişti. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur. dedi.

4SAĞLIKLILAR

"SAĞLIKLILAR"

Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez “3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi.” dedi

5GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Taner Ölmez, muhabirlerin, “Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız sanırım. Nasıl bir duyguydu?” sorusuna, “Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım.” yanıtını verdi.

6Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlunun mutlu günü Onu görünce dünyam değişti

Dostları, Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nu bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

7AYNA KARŞISINDA İLK POZ

AYNA KARŞISINDA İLK POZ

Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Müjgan Koraltürk'ü ziyarete giden Çeşmioğlu, ayna karşısında verdiği hamilelik pozunu ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı. Siyah bir elbise giymeyi tercih eden ünlü oyuncunun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmamıştı.

8Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlunun mutlu günü Onu görünce dünyam değişti

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