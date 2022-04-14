Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza! Şarkıcı Özay Bakır'ı, ölümle tehdit...

Şarkıcı Özay Bakır'ı, eski sevgilisi Seren Serengil ile video paylaşması üzerine ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanıklar Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özay Bakır'ın avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Seren Serengil ile Yaşar İpek'in avukatları da mahkemeye katıldı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Müezzinoğlu, "Sanıklar davaya konu eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmışlardır, hiçbir indirim uygulanmaksızın sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

Suçu birbirlerine attılar

Sanık Seren Serengil'in avukatı savunmasında, suça konu mesajların diğer sanık Yaşar İpek tarafından gönderildiğini belirtirken, İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.

Seren Serengil'in cezası ertelenmedi

Mahkeme, sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'i, müşteki Özay Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme ayrıca, sanık İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, toplamda 3 bin 700 lira adli para cezasına çarptırılan Seren Serengil'in, öncesinde adli sicil kaydında bir hükmün bulunması nedeniyle cezasını ertelemedi.