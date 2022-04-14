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MagazinHailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun
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• 14 Nisan 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:

Hailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun

Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hailey Baldwin, sosyal medyadan yayınladığı video ile kendisini eleştiren takipçilerine bir mesaj gönderdi. Baldwin takipçilerine, ."Beni rahat bırakın. Kendi işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey demiyorum" diye seslendi.

• 14 Nisan 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:
1Hailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile mutlu evliliği devam eden Hailey Baldwin, geçtiğimiz haftalarda eşiyle kahvaltı ederken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

2Hailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun

Ardından Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” demişti.

3KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazmıştı.

4O ÇOK GÜÇLÜ BİRİ

"O ÇOK GÜÇLÜ BİRİ"

Birkaç gün sonra eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Justin Bieber ise “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulunmuştu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirmişti.

5HAILEYDEN HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

HAILEY'DEN HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Zor günleri geride bırakan çift son olarak 64'üncü Grammy Ödülleri'nde boy göstermişti. Törende beyaz uzun bir elbise tercih eden Hailey Baldwin'in göbeği gözden kaçmadı. Ünlü modelin hamile olduğu iddia edilmişti.

6Hailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Hailey Baldwin, bir magazin hesabına "Hamile değilim beni yalnız bırakın" şeklinde yorum yaparak iddialara son noktayı koymuştu.

7YALVARIYORUM

"YALVARIYORUM"

Biber bu kez de TikTok hesabından sosyal medya trollerine videolu bir mesaj gönderdi. 25 yaşındaki model, bir paylaşım yaptığında hemen eleştiri yağmuruna tutulduğunu belirtti.

8Hailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun

Ünlü isim, takipçilerine; "Beni rahat bırakın. Kendi işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey demiyorum" diye seslendi.

Takipçilerinin onu rahat bırakmasını ve artık kötü yorum görmek istemediğini belirten Bieber, "Gidin başka yerde mutsuz olun. Beni lütfen rahat bırakın. Beni artık rahat bırakmanın kabul edilebilir olduğu bir zamana geldik. Yalvarıyorum, gerçekten" diyerek videosunu sonlandırdı.

92018DE EVLENDİLER

2018'DE EVLENDİLER

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, hayranları sürpriz gelişme karşısında şaşkınlık yaşamıştı.

10Hailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun

Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.

11Hailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun

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