Hailey Baldwin isyan etti: Gidin başka yerde mutsuz olun
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hailey Baldwin, sosyal medyadan yayınladığı video ile kendisini eleştiren takipçilerine bir mesaj gönderdi. Baldwin takipçilerine, ."Beni rahat bırakın. Kendi işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey demiyorum" diye seslendi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile mutlu evliliği devam eden Hailey Baldwin, geçtiğimiz haftalarda eşiyle kahvaltı ederken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI
“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazmıştı.
"O ÇOK GÜÇLÜ BİRİ"
Birkaç gün sonra eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Justin Bieber ise “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulunmuştu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirmişti.
Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Hailey Baldwin, bir magazin hesabına "Hamile değilim beni yalnız bırakın" şeklinde yorum yaparak iddialara son noktayı koymuştu.
Ünlü isim, takipçilerine; "Beni rahat bırakın. Kendi işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey demiyorum" diye seslendi.
Takipçilerinin onu rahat bırakmasını ve artık kötü yorum görmek istemediğini belirten Bieber, "Gidin başka yerde mutsuz olun. Beni lütfen rahat bırakın. Beni artık rahat bırakmanın kabul edilebilir olduğu bir zamana geldik. Yalvarıyorum, gerçekten" diyerek videosunu sonlandırdı.
Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.