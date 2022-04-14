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MagazinRihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki?
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• 14 Nisan 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:

Rihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki?

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecindeki giyim tarzıyla adından söz ettiren ünlü yıldız, stili ve partneri ASAP Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

• 14 Nisan 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:
1Rihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki
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Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna'nın, annelik heyecanı her geçen gün büyüyor. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda hamilelik sürecini Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti.

2AŞIRI YORGUN HİSSEDİYORUM

"AŞIRI YORGUN HİSSEDİYORUM"

Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.

3HALA AYNI KİŞİYİM

"HALA AYNI KİŞİYİM"

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü yıldız, Amerikan Vogue için objektif karşısında poz verdi. Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki şarkıcı, "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim" dedi.

Bu süreçteki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, "Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın" açıklamasında bulundu.

4UTANMIYORUM

"UTANMIYORUM!"

"Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm" diyen Rihanna, farklı kıyafetler giymeyi sevdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, "Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım" ifadelerini kullandı.

5ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU

"ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU"

Arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, partneri Asap Rocky için "Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim" ifadelerini kullandı.

6Rihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki

Kız bebek bekleyen ve altı aylık hamile olan Rihanna, ayrıca "Hamile bir kadın için 'uygun' sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?" diyerek, stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.

7Rihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki

Sevgilisi için "Zamanla benim ailem oldu" diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona "bayıldığını" söyledi.

8Rihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki

Rocky ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin 'şeffaflık' olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirdi.

9Rihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki

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