Rihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki?

Kız bebek bekleyen ve altı aylık hamile olan Rihanna, ayrıca "Hamile bir kadın için 'uygun' sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?" diyerek, stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.