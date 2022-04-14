Rihanna gelen eleştirilere yanıt verdi: Neden hamileliğini saklayasın ki?
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecindeki giyim tarzıyla adından söz ettiren ünlü yıldız, stili ve partneri ASAP Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.
Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna'nın, annelik heyecanı her geçen gün büyüyor. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda hamilelik sürecini Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti.
"HALA AYNI KİŞİYİM"
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü yıldız, Amerikan Vogue için objektif karşısında poz verdi. Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki şarkıcı, "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim" dedi.
Bu süreçteki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, "Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın" açıklamasında bulundu.
"UTANMIYORUM!"
"Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm" diyen Rihanna, farklı kıyafetler giymeyi sevdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, "Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım" ifadelerini kullandı.
Kız bebek bekleyen ve altı aylık hamile olan Rihanna, ayrıca "Hamile bir kadın için 'uygun' sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?" diyerek, stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.