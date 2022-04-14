Nalan Tokyürek zor günleri anlattı! 'Bir yıl evden çıkamadım'

"ŞARKICILIĞI BIRAKMADIM"

2013-2016 yıllarında panik atak bozukluğu yaşadığından da bahseden Nalan, konuyla iligi; “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım. Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum. Ölümden de korkmam aslında. ‘Bir şey olacak, öleceğiz’ ya da ‘Bana bir şey olmazsa onlara olacak’ hissiyle bir yıl geçti. Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum. Ardından Bodrum’a yerleştim. Huzuru orada buldum" dedi.



Sanıldığı gibi şarkıcılığı bırakmadığını söyleyen Nalan, “Asla işime veda etmedim. Ona yapışık doğdum. Arada ‘Bıraktı’ diye laflar dönüyor, duyuyorum. Birilerinin işine geliyor bu durum herhalde" diye konuştu.