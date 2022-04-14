Meyra: Yaşım 40'ın üzerinde ama estetiğe karşıyım

İlk albümünü henüz 15 yaşında yayımlayan Meyra, altı yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşturduğu nostaljik şarkı 'Boş Çerçeve'yi seslendirdi. İkili ayrıca İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde düet yaptı.

"ALLAH'IN VERDİĞİ YÜZE DOKUNULMASINA KARŞIYIM"



Meyra, İpek Açar'la sohbeti sırasında estetik hakkında düşüncelerini de paylaştı: Yaşım 40’ın üzerinde ama Allah’ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yaptırıyorum. Estetik ameliyata karşıyım.