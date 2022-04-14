GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinMeyra: Yaşım 40'ın üzerinde ama estetiğe karşıyım
HaberlerMagazin Haberleri Meyra: Yaşım 40'ın üzerinde ama estetiğe karşıyım
ABONE OL

Meyra: Yaşım 40'ın üzerinde ama estetiğe karşıyım

Gerçek adı Hümeyra Toparlak olan şarkıcı Meyra (44), İpek Açar’ın sunumuyla TRT Müzik’te bu akşam ekranklara gelecek 'İpek Yolu' programına konuk oldu.

14.04.2022 - 10:28 |
Meyra: Yaşım 40'ın üzerinde ama estetiğe karşıyım

İlk albümünü henüz 15 yaşında yayımlayan Meyra, altı yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşturduğu nostaljik şarkı 'Boş Çerçeve'yi seslendirdi. İkili ayrıca İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde düet yaptı.

 "ALLAH'IN VERDİĞİ YÜZE DOKUNULMASINA KARŞIYIM"


Meyra, İpek Açar'la sohbeti sırasında estetik hakkında düşüncelerini de paylaştı: Yaşım 40’ın üzerinde ama Allah’ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yaptırıyorum. Estetik ameliyata karşıyım.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Altuğ'dan şaşırtan açıklama! 'Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!'

Pınar Altuğ'dan şaşırtan açıklama! 'Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!'

Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza! Şarkıcı Özay Bakır'ı, ölümle tehdit...

Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza! Şarkıcı Özay Bakır'ı, ölümle tehdit...

Ilgaz ve Ceylin'in ilk tanışması!

Ilgaz ve Ceylin'in ilk tanışması!

Petek Ertüre ve sevgilisi Serdar Oal evleniyor

Petek Ertüre ve sevgilisi Serdar Oal evleniyor

Sıradaki Haber