Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'e gönderme! 'Aman Serenay duymasın'

Büyüküstün, önceki gün Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada şu sözler yer alıyordu...



Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa, sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan...