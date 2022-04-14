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MagazinTuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'e gönderme! 'Aman Serenay duymasın'
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• 14 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'e gönderme! 'Aman Serenay duymasın'

Oyuncu Tuba Büyüküstün, dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sene işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den ayrılan Büyüküstün, hayatına kimseyi almamıştı. Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Büyüküstün, Evirgen'e göndermede mi bulundu? İşte detaylar...

• 14 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
1Tuba Büyüküstünden Umut Evirgene gönderme Aman Serenay duymasın
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Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Saylak ile birlikteliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Büyüküstün, ardından Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

2Tuba Büyüküstünden Umut Evirgene gönderme Aman Serenay duymasın

Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini de 2020 yılında bitiren ünlü oyuncu, uzun süredir kimseyle görüntülenmiyordu. 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

3Tuba Büyüküstünden Umut Evirgene gönderme Aman Serenay duymasın

Büyüküstün, önceki gün Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada şu sözler yer alıyordu...

Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa, sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan...

4Tuba Büyüküstünden Umut Evirgene gönderme Aman Serenay duymasın

Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda...

5Tuba Büyüküstünden Umut Evirgene gönderme Aman Serenay duymasın

Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir... Üşümekten kormadan... Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı.

6Tuba Büyüküstünden Umut Evirgene gönderme Aman Serenay duymasın

Tuba Büyüküstün, 27 Ocak 2019 tarihinde Umut Evirgen ile beraberdi. Ünlü oyuncunun ayrılığın ardından bu paylaşımı yapması "Eski aşka gönderme!" olarak yorumlandı.

7Tuba Büyüküstünden Umut Evirgene gönderme Aman Serenay duymasın

Ünlü işletmeci, şimdilerde oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşıyor.

8Tuba Büyüküstünden Umut Evirgene gönderme Aman Serenay duymasın

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