• 14 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'e gönderme! 'Aman Serenay duymasın'
Oyuncu Tuba Büyüküstün, dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sene işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den ayrılan Büyüküstün, hayatına kimseyi almamıştı. Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Büyüküstün, Evirgen'e göndermede mi bulundu? İşte detaylar...
• 14 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Saylak ile birlikteliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Büyüküstün, ardından Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Tuba Büyüküstün, 27 Ocak 2019 tarihinde Umut Evirgen ile beraberdi. Ünlü oyuncunun ayrılığın ardından bu paylaşımı yapması "Eski aşka gönderme!" olarak yorumlandı.
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Ünlü işletmeci, şimdilerde oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşıyor.