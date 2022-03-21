Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber geldi!
Yasak Elma dizisinin Çağatay’ı Berk Oktay'ın ardından nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy'dan da kötü haber geldi. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat veren Atiksoy, ikinci kez koronavirüse yakalandı.
21.03.2022 - 12:41 |
Geçtiğimiz hafta Yasak Elma dizisinin setinde ikinci kez korona şoku yaşanmış, dizinin Çağatay’ı Berk Oktay ikinci kez koronaya yakalanmıştı. Bu nedenle dizinin yeni bölümü yetişmemişti. Berk Oktay karantinaya girerken Atv’nin Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat veren müstakbel eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’un ise kovid olmadığı öğrenilmişti.
Ancak güzel oyuncunun da daha sonra koronaya yakalandığı öğrenildi. 2020 yılının kasım ayında aynı anda hastalığı atlatan çift, böylece yine aynı kaderi yaşamış oldu. Her yerde el ele, göz göze olan çift sonbaharda evlenmeyi planlıyor.
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