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GündemBingöl'de otomobil bariyere çarptı! 2 kişi öldü, 2 yaralı var
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Bingöl'de otomobil bariyere çarptı! 2 kişi öldü, 2 yaralı var

12.10.2026 - 22:39Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Bingöl'de otomobil bariyere çarptı! 2 kişi öldü, 2 yaralı var

Bingöl Genç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Genç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AFT 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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