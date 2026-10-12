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GündemYer fıstığının başkentinde verim yüz güldürdü! Kilosu 50 liraya satılıyor
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Yer fıstığının başkentinde verim yüz güldürdü! Kilosu 50 liraya satılıyor

12.10.2026 - 23:29Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Yer fıstığının başkentinde verim yüz güldürdü! Kilosu 50 liraya satılıyor

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde önemli merkezlerinden biri olan ve "yer fıstığının başkenti" olarak bilinen Osmaniye'de hasat devam ediyor. Bu yıl tarlalarda elde edilen verim çiftçinin yüzünü güldürdü.

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Çukurova'nın verimli topraklarında yer fıstığı hasadı sürerken, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyünde 15 dönümlük arazisinde üretim yapan Ali Çot da hasat çalışmalarına devam ediyor. Dönüm başına 400 ila 450 kilogram arasında verim beklediğini belirten Çot, bu yıl rekolteden memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye'de çiftçiler, hasat çalışmalarına devam ederken elde edilen yüksek verim üreticileri sevindiriyor.

Yer fıstığının başkentinde verim yüz güldürdü Kilosu 50 liraya satılıyor

Ali Çot, "Farsak köyünde 15 dönümlük arazimizde yer fıstığı hasadı yapıyoruz. Dönüm başına yaklaşık 400-450 kilogram verim alıyoruz. Şu anda fıstığın kilosunu bizden 50-60 lira arasında alıyorlar. Yer fıstığının yetişmesi yaklaşık 5-6 ay sürüyor" dedi.

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