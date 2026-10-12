3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Kaza, Geyve ilçesi Yöresel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan İzmir idaresindeki meyve yüklü römork taşıyan traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle meyve yüklü traktör devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, traktör sürücüsü AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir ile yanında bulunan Suriye uyruklu bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer Suriye uyruklu kişinin ise yaralandığı belirlendi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Adnan İzmir ve yanındaki yolcunun cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.