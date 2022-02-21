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MagazinYıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'
HaberlerMagazin Haberleri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'
• 21 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2 Şubat’ta da evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmışlardı. Sevgililer cumartesi akşamı Murat Dalkılıç’ı dinlemeye gittiler. Ünlü çift daha sonra gazetecilerle konuşarak merak edilen düğün tarihleriyle ilgili açıklama yaptı.

• 21 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktayın düğün tarihi belli oldu Hanım ne diyorsa doğrudur
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2021 yılının şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

2EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’u ailesinden istemişti. Geceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşılmıştı. Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden "Maşallah", "Allah nazardan korusun" gibi yorumlar gelmişti.

3Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktayın düğün tarihi belli oldu Hanım ne diyorsa doğrudur

Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan oyuncu çift, önceki akşam şarkıcı Murat Dalkılıç'ı dinlemeye gitti. Oktay ve Atiksoy, konser öncesi muhabirlerle sohbet etti.

4Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktayın düğün tarihi belli oldu Hanım ne diyorsa doğrudur

Yıldız Çağrı Atiksoy, ''Sevgililer günümüz de nişanımız da çok güzel geçti. Nişanımız aile arasında oldu. Pandemiden dolayı çok fazla kişi çağıramadık'' ifadelerini kullandı.

5HANIM NE DİYORSA DOĞRUDUR GEL DE EVET DEME Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoya böyle evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, Beraber yaşlanalım mı dedim, Evet dedi notuyla yayınlamıştı.

"HANIM NE DİYORSA DOĞRUDUR" "GEL DE EVET DEME" Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.

Gazetecilerin, ''Evlilik teklifi nasıl geldi?'' sorusuna oyuncu, ''Onu söylemem. O bize özel kalsın. Çok özel bir gündü'' dediği sırada; Berk Oktay ise ''Nasıl sustum ama. Hanım ne diyorsa doğrudur. Doğru yolu bulmak gerekir'' diye espri yaptı.

6GEL DE EVET DEME

"GEL DE EVET DEME"

Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.

7Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktayın düğün tarihi belli oldu Hanım ne diyorsa doğrudur

Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağmıştı.

8İŞTE DÜĞÜN TARİHİ

İŞTE DÜĞÜN TARİHİ

Düğün hazırlıkları tam gaz devam eden ikili, ''Düğün tarihi belli değil ama eylül gibi düşünüyoruz. İkimizin de yoğun bir set dönemi var. Düğünü ya İstanbul'da ya da Alaçatı'da yapmayı düşünüyoruz'' diyerek Dalkılıç'ı dinlemek için restorana geçtiler.

Hüseyin Altun/Milliyet

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