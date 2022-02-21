• 21 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2 Şubat’ta da evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmışlardı. Sevgililer cumartesi akşamı Murat Dalkılıç’ı dinlemeye gittiler. Ünlü çift daha sonra gazetecilerle konuşarak merak edilen düğün tarihleriyle ilgili açıklama yaptı.
• 21 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
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2021 yılının şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
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"HANIM NE DİYORSA DOĞRUDUR" "GEL DE EVET DEME" Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.
Gazetecilerin, ''Evlilik teklifi nasıl geldi?'' sorusuna oyuncu, ''Onu söylemem. O bize özel kalsın. Çok özel bir gündü'' dediği sırada; Berk Oktay ise ''Nasıl sustum ama. Hanım ne diyorsa doğrudur. Doğru yolu bulmak gerekir'' diye espri yaptı.
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İŞTE DÜĞÜN TARİHİ
Düğün hazırlıkları tam gaz devam eden ikili, ''Düğün tarihi belli değil ama eylül gibi düşünüyoruz. İkimizin de yoğun bir set dönemi var. Düğünü ya İstanbul'da ya da Alaçatı'da yapmayı düşünüyoruz'' diyerek Dalkılıç'ı dinlemek için restorana geçtiler.
Hüseyin Altun/Milliyet