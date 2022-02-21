Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'

"HANIM NE DİYORSA DOĞRUDUR" "GEL DE EVET DEME" Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.

Gazetecilerin, ''Evlilik teklifi nasıl geldi?'' sorusuna oyuncu, ''Onu söylemem. O bize özel kalsın. Çok özel bir gündü'' dediği sırada; Berk Oktay ise ''Nasıl sustum ama. Hanım ne diyorsa doğrudur. Doğru yolu bulmak gerekir'' diye espri yaptı.