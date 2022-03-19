Okan Yalabık sevgilisi Ezgi Ayvalı'yla poz verdi

Okan Yalabık (43), yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Ayvalı (32) ile birlikte 'Anne'yi seyretti. Oyun bitiminde Engin Hepileri’nin kulisine giderek, meslektaşını tebrik etti.

Son olarak final yapan Kanal D dizisi 'Hekimoğlu'nde rol alan Okan Yalabık, sevgilisiyle birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

"ÖNEMLİ BİR METİN"



Oyunun başrolü Engin Hepileri, "Güzel bir geceydi. Yaklaşık 2.5 aydır çalışıyoruz. Floren Zeller'in bu üçlemesi 'Baba', 'Oğul' ve 'Anne' Anthony Hopkins'ın oynadığı Oscar'lı film. Yönetmeni de Florian Zeller’di. Bizim için çok önemli bir metin. Aslında bizim kültürümüze de çok yakın. Başarıyla oynuyoruz, gelsinler görsünler" açıklamasını yaptı.