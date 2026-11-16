Muğla'da yıllardır beklenen çalışma tamamlandı! O yol baştan sona yenilendi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, il genelinde ulaşım konforunu artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milas’ın Dörttepe Mahallesi’nde yürütülen yol yenileme çalışmaları tamamlandı.Dörttepe Mahallesi’nde 5 bin metre uzunluğundaki güzergâhta mevcut asfaltın sökülmesinin ardından zemin düzenleme, plentmiks temel (PMT) serimi ve asfalt kaplama işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yolun belirli noktalarında kot düzeltmeleri de yapıldı.Dörttepe’nin yanı sıra Bahçeyaka Mahallesi ve çevredeki bağlantı yollarına ulaşım sağlayan güzergâh, Milas-Bodrum Havalimanı bağlantısı açısından da önemli bir ulaşım aksı olma özelliği taşıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla hem mahalleler arası ulaşımın hem de havalimanı yönündeki trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi.Yenilenen yolun ulaşım güvenliğini ve konforunu artırdığını belirten mahalle esnafı Mehmet Peker, "Milas’ın dördüncü büyük mahallesiyiz biz. Hiç iç açıcı değildi. Şimdi daha güzel oldu. Araçlar için de iyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Ahmet başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.