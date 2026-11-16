Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydınlı çiftçiye can suyu geldi! İkizdere Barajı’ndaki Yükseliş yüzleri güldürdü: Geçen yıla göre yüzde 330 artış!
HaberlerGündem Haberleri Aydınlı çiftçiye can suyu geldi! İkizdere Barajı’ndaki Yükseliş yüzleri güldürdü: Geçen yıla göre yüzde 330 artış!

Aydınlı çiftçiye can suyu geldi! İkizdere Barajı’ndaki Yükseliş yüzleri güldürdü: Geçen yıla göre yüzde 330 artış!

16.11.2026 - 11:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydınlı çiftçiye can suyu geldi! İkizdere Barajı’ndaki Yükseliş yüzleri güldürdü: Geçen yıla göre yüzde 330 artış!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve çiftçilerin can damarlarından olan İkizdere Barajı, sonbaharda etkili olan yağışlarla bereketlenirken, barajın doluluk oranı da üreticilere umut oldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Haberin Devamı

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları, son yağışlarla birlikte artış gösterirken, Efeler ilçesindeki 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı da bereketlendi. Barajın doluluk oranı çiftçilere umut olurken, önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi beklenen yağışlarla birlikte barajın doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Aydın ve çevre yerleşim yerlerinin suyunun karşılandığı İkizdere Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi ise adeta can suyu oldu.

Öte yandan 22 Ekim 2026 verilerine göre Aydın genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 43 olarak ölçüldü. Aydın genelinde 22 Ekim 2025 yılında yüzde 10 olan doluluk seviyesine göre yüzde 330’luk artış yaşanırken, Aydın’da bulunan 22 adet göletin ortalama doluluk oranı ise yüzde 48 oldu. Yine aynı dönemin verilerine göre ise İkizdere Barajı’nda doluluk oranı ise yüzde 42 olarak ölçüldü.

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Harita mühendisi denemek için başladı, resmen servet sahibi oldu! Fiyatı altınla yarışıyor, gramı bin 400 lira...
#Ekonomi

Harita mühendisi denemek için başladı, resmen servet sahibi oldu! Fiyatı altınla yarışıyor, gramı bin 400 lira...

Muğla'da yıllardır beklenen çalışma tamamlandı! O yol baştan sona yenilendi
#Gündem

Muğla'da yıllardır beklenen çalışma tamamlandı! O yol baştan sona yenilendi

Aydınlı çiftçiye can suyu geldi! İkizdere Barajı’ndaki Yükseliş yüzleri güldürdü: Geçen yıla göre yüzde 330 artış!
#Gündem

Aydınlı çiftçiye can suyu geldi! İkizdere Barajı’ndaki Yükseliş yüzleri güldürdü: Geçen yıla göre yüzde 330 artış!