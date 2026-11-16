Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da park halindeki taksiye saldırdı! 4 lastiğini bıçakladı, camlarını kırdı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da park halindeki taksiye saldırdı! 4 lastiğini bıçakladı, camlarını kırdı

İstanbul'da park halindeki taksiye saldırdı! 4 lastiğini bıçakladı, camlarını kırdı

16.11.2026 - 10:39Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
İstanbul'da park halindeki taksiye saldırdı! 4 lastiğini bıçakladı, camlarını kırdı

İstanbul Kağıthane'de yolu daralttığını öne sürdüğü park halindeki taksiye saldıran şüpheli, aracın 4 lastiğini bıçakla patlattı. Camları, aynaları ve silecekleri de kırarak taksiye zarar veren şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Haberin Devamı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki bir taksi, yolu daralttığı gerekçesiyle saldırıya uğradı. Beyaz renkli cipten inen şüpheli, taksinin lastiklerini bıçakla patlattıktan sonra camlarına, yan aynalarına ve sileceklerine zarar verdi. Olayın ardından yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

TAKSİNİN 4 LASTİĞİNİ 8 KEZ BIÇAKLADI

Olay, 6 Kasım Cuma günü Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir cipten inen kişi, park halindeki taksinin yolu daralttığını düşünerek araca yöneldi. Yanında bulunan bıçakla taksinin 4 lastiğini ikişer kez delerek kullanılamaz hale getiren şüpheli, bununla da yetinmedi.

İstanbulda park halindeki taksiye saldırdı 4 lastiğini bıçakladı, camlarını kırdı

CAMLARINI, AYNALARINI VE SİLECEKLERİNİ KIRDI

Lastikleri patlattıktan sonra taksinin camlarını, yan aynalarını ve sileceklerini de kıran şüphelinin araca zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sabah saat 08.00 sıralarında aracının zarar gördüğünü fark eden taksi sahibi Furkan A., 7 Kasım Cumartesi günü polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

YAKALANDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin Hüsnü Gökhan C. olduğunu tespit etti.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Hüsnü Gökhan C., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Muğla'da yıllardır beklenen çalışma tamamlandı! O yol baştan sona yenilendi
#Gündem

Muğla'da yıllardır beklenen çalışma tamamlandı! O yol baştan sona yenilendi

Aydınlı çiftçiye can suyu geldi! İkizdere Barajı’ndaki Yükseliş yüzleri güldürdü: Geçen yıla göre yüzde 330 artış!
#Gündem

Aydınlı çiftçiye can suyu geldi! İkizdere Barajı’ndaki Yükseliş yüzleri güldürdü: Geçen yıla göre yüzde 330 artış!

Altın fiyatlarında yeni hafta sürprizi! İşte 16 Kasım gram, çeyrek ve tam altın fiyatları
#Ekonomi

Altın fiyatlarında yeni hafta sürprizi! İşte 16 Kasım gram, çeyrek ve tam altın fiyatları