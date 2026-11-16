İstanbul'da park halindeki taksiye saldırdı! 4 lastiğini bıçakladı, camlarını kırdı

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki bir taksi, yolu daralttığı gerekçesiyle saldırıya uğradı. Beyaz renkli cipten inen şüpheli, taksinin lastiklerini bıçakla patlattıktan sonra camlarına, yan aynalarına ve sileceklerine zarar verdi. Olayın ardından yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

TAKSİNİN 4 LASTİĞİNİ 8 KEZ BIÇAKLADI

Olay, 6 Kasım Cuma günü Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir cipten inen kişi, park halindeki taksinin yolu daralttığını düşünerek araca yöneldi. Yanında bulunan bıçakla taksinin 4 lastiğini ikişer kez delerek kullanılamaz hale getiren şüpheli, bununla da yetinmedi.

CAMLARINI, AYNALARINI VE SİLECEKLERİNİ KIRDI

Lastikleri patlattıktan sonra taksinin camlarını, yan aynalarını ve sileceklerini de kıran şüphelinin araca zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sabah saat 08.00 sıralarında aracının zarar gördüğünü fark eden taksi sahibi Furkan A., 7 Kasım Cumartesi günü polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

YAKALANDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin Hüsnü Gökhan C. olduğunu tespit etti.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Hüsnü Gökhan C., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.