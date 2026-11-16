Dedelerinden kalan mirası yaşatıyorlar: Bir ellerinde çöp poşeti bir ellerinde tohum

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Dedeleri Ahmet Eftelioğlu ve babaları Musa Eftelioğlu'nun yıllardır bu bölgede orman bekçisi olarak görev yapıp emekli olduklarını hatırlatan Altan Eftelioğlu, "Biz aile olarak doğayı seviyoruz. Dağlara atılan çöpleri topluyoruz. Ayrıca doğanın yeşillenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.