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ERZURUM'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli son dakika verilerini açıkladı: Erzurum Pasinler depremi kaç büyüklüğünde?

Erzurum'da 16 Kasım Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 06.01'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü Pasinler ilçesi olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyururken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi aynı sarsıntıyı 3,7 büyüklüğünde ölçtü. Depremin ardından Erzurum'da yaşayan vatandaşlar, sarsıntının merkez üssünü ve son depremler listesini araştırmaya başladı.

ERZURUM'DA DEPREM! AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 06.01.49'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının paylaştığı bilgilere göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin merkez üssü Pasinler olarak açıklanırken AFAD, sarsıntının koordinatlarını 40.03917 kuzey enlemi ve 41.49983 doğu boylamı olarak duyurdu.

Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ ERZURUM DEPREMİNİ KAÇ OLARAK AÇIKLADI?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Erzurum'daki depreme ilişkin verilerini yayımladı.

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Kandilli Rasathanesi, saat 06.01.48'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünü Küçüktuy-Pasinler (Erzurum) olarak belirledi.

Rasathane, depremin moment büyüklüğünü 3,7 (Mw), derinliğini ise 2,9 kilometre olarak açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesinin büyüklük ve derinlik verilerindeki farklılık, kurumların kullandıkları ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinden kaynaklanabiliyor.

Her iki kurumun kayıtları da 16 Kasım sabahı Pasinler'de meydana gelen aynı sarsıntıya işaret ediyor.

16 KASIM ERZURUM DEPREMİ NEREDE OLDU, SAAT KAÇTA MEYDANA GELDİ?

AFAD'ın resmî kayıtlarına göre Erzurum depreminin ayrıntıları şöyle:

Deprem bilgisi AFAD verisi Tarih 16 Kasım 2026 Pazartesi Saat 06.01.49 Merkez üssü Pasinler, Erzurum Büyüklük 3,6 (ML) Derinlik 7 kilometre Enlem 40.03917 Boylam 41.49983

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi Küçüktuy-Pasinler merkezli, 3,7 Mw büyüklüğünde ve 2,9 kilometre derinliğinde kaydetti.

ERZURUM DEPREMİNDE HASAR VEYA CAN KAYBI VAR MI?

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Sarsıntıya ilişkin hasar veya yaralanma konusunda yeni bir resmî açıklama yapılması durumunda bilgiler güncellenecek.

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AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanıyor.

AFAD'ın deprem.afad.gov.tr adresindeki son depremler listesi üzerinden ülke genelinde kaydedilen sarsıntılar takip edilebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde de deprem verileri güncel olarak paylaşılıyor.

16 Kasım sabahı Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen deprem, her iki kurumun kayıtlarında yer aldı.