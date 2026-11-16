Aydın'da sporun yeni adresi belli oldu! Dev kompleks yükseliyor

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Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, devam eden inşaat faaliyetlerini yerinde takip etti. Tamamlandığında Aydın'ın önemli spor merkezlerinden biri olması planlanan kompleks, yalnızca spor salonuyla değil, bünyesinde barındıracağı farklı branşlara yönelik tesislerle de dikkat çekiyor.