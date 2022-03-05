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MagazinMessi'nin kıyafeti olay oldu! 'Küçükken annem beni böyle giydiriyordu'
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Messi'nin kıyafeti olay oldu! 'Küçükken annem beni böyle giydiriyordu'

İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın (46) babasının izinden giden oğlu Romeo (19), Fransa'nın başkenti Paris'te hayran olduğu futbolcular Messi, Mbappé ve Neymar'ı ziyaret etti.

05.03.2022 - 11:34 |
Messi'nin kıyafeti olay oldu! 'Küçükken annem beni böyle giydiriyordu'

Romeo Beckham'ın, Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi (34) ile çektirdiği hatıra pozu dikkat çekti. Messi'nin eşofman takımı esprilere konu oldu.

Romeo'nun 3.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı kare, 400 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Messinin kıyafeti olay oldu Küçükken annem beni böyle giydiriyordu

"MESSİ NEDEN PİJAMALARIYLA?"

Yıldız futbolcunun battaniyeye benzetilen kırmızı takımı için sosyal medyada "Küçükken annem beni böyle giydiriyordu", "Messi neden pijamalarıyla?", "Messi'yi kim giydirdi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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