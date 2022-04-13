Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

"BEBEĞİM"

Arkadaşlarının kendisine hep destek olduğunu ifade eden Dizer, "Bebeğim" yazıp kalp emojisi eklediği gönderisine, "Elleri hep üstümde sekiz yıldır. Bizim kızlar" notunu düşmüştü. Karnının iyice belirginleştiği görülen Dizer'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"



Bebek heyecanı yaşayan bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.

'KURT SEYİT VE ŞURA' DİZİSİNDEN ESİNLENDİ

Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile güzel tasarımcı, oğullarına 'Kurt Efe' adını vereceklerini açıkladı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALDI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Doğaya düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisi için elektrikli araç aldı.

Şehrin kalabalığından çıkıp Kemerburgaz’da bir evde oturan ünlü oyuncu, çekimlerden kalan zamanlarda karavanıyla kamp yapıp, doğa sevgisini gösteriyor. Tatlıtuğ’un yeni aracı için 5 milyon TL ödediği iddia edildi.

Öte yandan Eşi Başak Dizer’le sokak hayvanları için yoğun mesai harcayan Kıvanç Tatlıtuğ’un, Ramazan ayında yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım kolileri gönderdiği edinilen bilgiler arasında. Oyuncu, yardımlarının duyulmaması için çaba sarf ediyor.