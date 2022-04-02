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MagazinKıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çocuğunun adı belli oldu! O diziden esinlenmişler
HaberlerMagazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çocuğunun adı belli oldu! O diziden esinlenmişler
• 02 Nisan 2022 - 09:15 • Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çocuğunun adı belli oldu! O diziden esinlenmişler

Stil danışmanı Başak Dizer (44) ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un (38) bu ay sonu dünyaya gelecek çocuklarının adı merak ediliyordu. İlk kez anne baba olma mutluluğu yaşayacak olan ünlü çift, oğullarının ismini sonunda belirledi. Yakışıklı oyuncunun, 2014 yılında rol aldığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendiği öğrenildi.

• 02 Nisan 2022 - 09:15 • Son Güncelleme:
1Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerin çocuğunun adı belli oldu O diziden esinlenmişler
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2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

2BEBEĞİM

"BEBEĞİM"

Arkadaşlarının kendisine hep destek olduğunu ifade eden Dizer, "Bebeğim" yazıp kalp emojisi eklediği gönderisine, "Elleri hep üstümde sekiz yıldır. Bizim kızlar" notunu düşmüştü.

3Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerin çocuğunun adı belli oldu O diziden esinlenmişler

Karnının iyice belirginleştiği görülen Dizer'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

4ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Bebek heyecanı yaşayan bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.

5KURT SEYİT VE ŞURA DİZİSİNDEN ESİNLENDİ

'KURT SEYİT VE ŞURA' DİZİSİNDEN ESİNLENDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile güzel tasarımcı, oğullarına Kurt adını verecek.

6Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerin çocuğunun adı belli oldu O diziden esinlenmişler

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.

7ÇOCUK ALIŞVERİŞİ BAŞLADI

ÇOCUK ALIŞVERİŞİ BAŞLADI

Bir süredir TV ekranlarından uzak olan ve dijital platformda boy gösteren Tatlıtuğ, hamilelik döneminde eşinin rahat etmesi için uzun süredir Bodrum'daydı.

8Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerin çocuğunun adı belli oldu O diziden esinlenmişler

Oyuncu, doğum yaklaşınca İstanbul'a döndü. Çocuk için alışverişlere başlayan çiftin, hem kıyafet hem de oyuncak aldığı öğrenildi.

9Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerin çocuğunun adı belli oldu O diziden esinlenmişler

Mutlu birliktelikleri bir erkek bebekle taçlanacak olan çiftin, daha çocuk dünyaya gelmeden birçok markadan reklam teklifi aldığı da ortaya çıktı.

10ALTI MİLYON TL

ALTI MİLYON TL!

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi teklifiyle gündeme gelmişti. Bir içecek firması ile yazın çekilecek olan reklam anlaşması yapmak üzere olan Tatlıtuğ'un, anlaşmayı altı milyon TL'ye imzalayacağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun, hazırlanan reklam anlaşması sözleşmesinde de bazı değişiklikler talep ettiği ileri sürülmüştü.

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