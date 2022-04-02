Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in çocuğunun adı belli oldu! O diziden esinlenmişler
Stil danışmanı Başak Dizer (44) ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un (38) bu ay sonu dünyaya gelecek çocuklarının adı merak ediliyordu. İlk kez anne baba olma mutluluğu yaşayacak olan ünlü çift, oğullarının ismini sonunda belirledi. Yakışıklı oyuncunun, 2014 yılında rol aldığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendiği öğrenildi.
2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.
"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"
Bebek heyecanı yaşayan bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.
Oyuncu, doğum yaklaşınca İstanbul'a döndü. Çocuk için alışverişlere başlayan çiftin, hem kıyafet hem de oyuncak aldığı öğrenildi.
ALTI MİLYON TL!
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi teklifiyle gündeme gelmişti. Bir içecek firması ile yazın çekilecek olan reklam anlaşması yapmak üzere olan Tatlıtuğ'un, anlaşmayı altı milyon TL'ye imzalayacağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun, hazırlanan reklam anlaşması sözleşmesinde de bazı değişiklikler talep ettiği ileri sürülmüştü.