Kıvanç Tatlıtuğ'a gelen reklam teklifi dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz günlerde Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat ile Netflix için çekilecek olan bir film ile setlere geri dönüş yapacağı iddia edilen ve özellikle tekrarları bile halen büyük bir heyecanla takip edilen Aşk-ı Memnu dizisinin hayranlarını mutlu eden Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de yeni bir proje haberi ile gündeme geldi.

6 MİLYON TL!



Yakın zaman sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a bir reklam filmi teklifi geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre; bir içecek firması ile yazın çekilecek olan bir reklam anlaşması yapmak üzere olan Tatlıtuğ, anlaşmayı 6 milyon TL'ye imzalayacak.

Projeler konusunda adeta bebeğinin uğurunu yaşayan ünlü oyuncu, hazırlanan reklam anlaşması sözleşmesinde de bazı değişiklikler talep etti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un önümüzdeki haftalarda içecek firmasıyla masaya oturacağı konuşuluyor.