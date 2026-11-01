Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor
HaberlerGündem Haberleri Dededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor

Dededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor

01.11.2026 - 10:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)-

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Recep Keçeci (63), dedesinden miras kalan arıcılık geleneğini 46 yıldır sürdürüyor. Kaçkar Dağı'nın eteklerindeki zengin bitki örtüsünden yararlanarak üretim yapan Keçeci, yaklaşık 150 arı kolonisiyle yılda ortalama 700 kilogram bal elde ediyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Dededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor

Yusufeli ilçesine bağlı Bıçakçılar köyünde yaşayan Recep Keçeci, dedesinden miras kalan arıcılık geleneğini 46 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Dedesi tarafından 1920 yılında başlatılan ve babasından devraldığı 106 yıllık ata mesleğini tutkuyla devam ettiren Keçeci, Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki zengin bitki örtüsünden faydalanarak üretim yapıyor. Yaklaşık 150 arı kolonisiyle yılda ortalama 700 kilogram bal elde eden Keçeci'nin ürettiği ballar, yüksek prolin değeri ve kendine özgü aromasıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

2Dededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor

'SEVMEZSEN YAPAMAZSIN'


Yıllardır aile mesleğini sürdüren Recep Keçeci, "Arıcılığı seviyorum, çok güzel bir meslek. Arıyı iyi bilirsen ve iyi bir arıcı olursan getirisi de güzel oluyor. Sevmezsen yapamazsın. Arıcılık severek yapılacak bir iştir. Teorik bilgiye sahip olmalısın, seneler içerisinde pratikle tecrübe ediniyorsun. Bu işe senelerini vermen gerekir. 1920 yılından bu yana, dedemden kalan bir meslek. Babamdan sonra ben devraldım ve devam ettiriyorum.

3Dededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor

Genç ve verimli bir ana arı olmalı, hastalık ve zararlılara karşı mücadele zamanın yapılacak. Yeterli stokun da olacak. Arı kendi işini yapar, halleder. Organik bal üretmek gerçekten çok zordur. 1920 yılında dedem bir kara kovan getirmiş. 1950 ile 1980 yılları arasında babam ilgilendi, şimdi de ben ilgileniyorum. Yaklaşık 46 yıl oldu. Arı kendi getirdiğiyle beslenir. Mayıstan Ağustosa kadar kovanın kapağını açamazsın. Ben, yıl içerisinde 700 kilogramlık bal üretimi yapabiliyorum" diye konuştu.

İLGİLİ HABER

Artvin Karagöl'e ziyaretçi akını! Sonbahar manzarası büyülüyor
Artvin Karagöl'e ziyaretçi akını! Sonbahar manzarası büyülüyor

4Dededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor

'PROLİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK BİR BAL'


Arı yetiştiriciliğiyle uğraşan Ümmü Gülsüm Yırtıcı ise prolin değeri yüksek olan balın tadının beğenildiğini belirterek, "Artvin’de yaşıyorum ve bu bölgenin balını çok beğeniyorum. Ailem Antalya ve Muğla’da yaşıyor. Bu balı beğendiğim için de bolca onlara gönderiyorum. Ayrıca çok sevilen, prolin değeri de çok yüksek olan ballardır" dedi.

İLGİLİ HABER

Samsun iş dünyasında yeni rota çizildi: Şehre yön verecek 6 dev adım açıklandı!
Samsun iş dünyasında yeni rota çizildi: Şehre yön verecek 6 dev adım açıklandı!

5Dededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor

'TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK BÖLGESİNE GÖNDERİYORUZ'


Arıcılık yapan Mustafa Yırtıcı da üretilen balın özel bitkilerden dolayı kaliteli olduğunu ifade ederek, "Kaçkar Dağı'nın etekleri olduğu için bu bölgenin balı, özel bitkilerden dolayı gerçekten çok kaliteli oluyor. Biz bu balı üretip, Türkiye’nin pek çok bölgesine gönderiyoruz. Antalya’da çok rağbet görüyor" diye konuştu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi