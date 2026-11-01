Dededen toruna 106 yıllık gelenek: Artvinli arıcı yılda 700 kilo bal üretiyor

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Arıcılık yapan Mustafa Yırtıcı da üretilen balın özel bitkilerden dolayı kaliteli olduğunu ifade ederek, "Kaçkar Dağı'nın etekleri olduğu için bu bölgenin balı, özel bitkilerden dolayı gerçekten çok kaliteli oluyor. Biz bu balı üretip, Türkiye’nin pek çok bölgesine gönderiyoruz. Antalya’da çok rağbet görüyor" diye konuştu.