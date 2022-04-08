Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den beklenen fotoğraf! 'Kurt Efe' göründü

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Bebek heyecanı yaşayan bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.