Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den beklenen fotoğraf! 'Kurt Efe' göründü
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile stil danışmanı eşi Başak Dizer (44) , bu ay sonu dünyaya gelecek bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz günlerde oğullarına verecekleri ismi açıklayan ünlü çiftten beklenen fotoğraf geldi.
2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.
"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"
Bebek heyecanı yaşayan bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.
'KURT SEYİT VE ŞURA' DİZİSİNDEN ESİNLENDİ
Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile güzel tasarımcı, oğullarına 'Kurt Efe' adını vereceklerini açıkladı.
2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.
ÇEKİRDEK AİLE POZU
İlk kez anne-baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, önceki gün objektif karşısına geçti. Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.
Yakışıklı oyuncu, eşiyle yeni fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi..." notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisi 485 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü çifte, "Maşallah..." şeklinde yorumlarda bulundu.
ÇOCUK ALIŞVERİŞİ BAŞLADI
Bir süredir TV ekranlarından uzak olan ve dijital platformda boy gösteren Tatlıtuğ, hamilelik döneminde eşinin rahat etmesi için uzun süredir Bodrum'daydı. Oyuncu, doğum yaklaşınca İstanbul'a döndü. Çocuk için alışverişlere başlayan çiftin, hem kıyafet hem de oyuncak aldığı öğrenildi.