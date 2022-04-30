Kınalı Kar'ın Lamia'sı Didem Uğurlu yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Bir dönemin önemli dizilerinden 'Kınalı Kar'da Lamia karakterine hayat veren Didem Uğurlu önceki gün AVM’de görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan oyuncu, şu sıralar ekrandan uzak olduğunu ve çocuk kitabı yazdığını açıkladı.

Oyuncu Didem Uğurlu, sanıldığı gibi ekrana küsmediğini söyledi: “Hayallerimi gerçekleştirdim. Çocuk kitabı yazdım.”

Uğurlu, son dönemdeki çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Ekrana küsmedim sadece ara verdim. Oyunculuk yapmadığım zamanlar hayallerimi gerçekleştirdim. Yakın zamanda kitabım çıkacak. Yeni bir hayalimi daha gerçekleştirmiş olacağım.”