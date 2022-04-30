Gülse Birsel gençlik fotoğrafını paylaştı! 'Kıyamam ben buna, burnum daha iyiymiş'
Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel üniversite zamanından gençlik fotoğrafını paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla geçmişi andı. Ünlü oyuncu, 'Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme...' notunu düşerek burnunun o zamanlar daha iyi olduğunu da yazdı. İşte o fotoğraf ve ünlülerin şaşıracağınız çocukluk-gençlik halleri...
'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilerin hem senaristliğini hem de başrolünü üstlenen Gülse Birsel, Üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?
KONSERLERİ DOLUP TAŞIYOR
Fotoğraftaki çocuk Ankara sokaklarında söylediği şarkılarla önce sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edindi. Ardından peşi peşine çıkan albümler ve konser maratonları başladı. Onu tanıyabildiniz mi? O küçük çocuk Koray Avcı. Genç şarkıcı ilkokul fotoğrafını "Annem, İlkokul fotoğraflarımı göndermiş. Pozlara bak." notu ile paylaştı. Koray Avcı, Harbiye'de sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi.
'HANGİ TÜRKÜYÜ SÖYLÜYORUM ACABA?'
Ünlü türkücü Alişan ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. O zamanlar da şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten ünlü türkücü fotoğrafın altına, 'Sene 1982... 6 yaşındayım ve okuma bayramı etkinlikleri... Ve ben o yaşta mikrofon önümde türkü söylüyorum. Hangi türküyü söylüyorum acaba? ' mesajını yazdı.
'ÜNİVERSİTE YILLARI'
30 yıl önce çekilen bu fotoğrafın sahibi Hamdi Alkan! Hamdi Alkan, fotoğrafı "Üniversite yılları. ODTÜ'ye ,Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncuları (Y.Ü.O)olarak tiyatro şenliğine giderken. Mola verdiğimiz Ankara yolunda bir düğün vardı. Ben de sahneye çıkıp doğaçlamalar, taklitler yapmıştım. Tanımadığım insanların düğünüydü. Çok mutlu olmuşlardı.(1989)" notuyla paylaştı...
1994 - 1995 EĞİTİM DÖNEMİ
Oyuncu Zeynep Çamcı okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çamcı, 1994-1995 öğretim yılana ait fotoğrafının altına 'Pastel Çocukluk 90'lar' Okula geç kalmıştım sanırım... Saçlarımı örememişim, taramadan arkadan tutturup çekmişlerdi, hayal kuruyorum birde herhâlde gözüm dalmış uzaklara; pozculuktan uzak, pastel boyama paspartunun aşırı moda olduğu pastel günler' mesajını yazdı.
YAŞ 17!
Arkadaşı ile 'Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde performans sergileyen bu genç Gülse Birsel. Birsel, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. "Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da 'Profesör Higgins'. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu, Ali Düşenkalkar! Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde..."
'O GÜNLERİ UNUTAMIYORUM'
Ünlü modacı Cemil İpekçi nostalji yaptı. Okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan İpekçi, altına şunları yazdı: Şişli Koleji Lise 1… Yanımdaki o zamanki en samimi arkadaşım Yavuz… Önümüzde oturan küçük hanımlarda okulun güzelleri. Onların isimlerini unuttum. Kim bilir bu fotoğraftaki herkes nerelerde. Çoğunun torunu bile vardır. O günleri hala unutamıyorum...
YILLARCA EVİMİZE KONUK OLDU
Ekranların ve tiyatronun ünlü ismi okul yıllarına ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın sahibi 'Bizimkiler' dizisi ile yıllarca evimize misafir olan Ayşe Kökçü. Usta oyuncu siyah beyaz fotoğrafın altına "İlkokula başlarken 1961" notunu düştü. Ayşe Kökçü'nün fotoğrafına onlarca beğeni geldi.
'BİRBİRİMİZİN HER YAŞINA ŞAHİDİZ'
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Gözde Kansu ortaokul arkadaşı çıktı. Ünlü şarkıcı Sıla, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Arkadaşı Gözde Kansu ile ortakulda çekildiği fotoğrafını yayınlayan Sıla altına, "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun" notunu düştü.
GEÇMİŞE YOLCULUK
Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının bulduğu fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı... Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım. Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü.
YAŞ 18
Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılında nikah masasına oturduğu stil danışmanı eşi Başak Dizer okul fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Dizer altına "Bursa Namık Sözeri Koleji mezuniyet fotoğrafım. Lise son... Yaş 18... (hazırlık okuyanlar)Bizim sınıf/okul buraya! Kimler var bakalım Bursa’dan?" notuyla paylaştı.