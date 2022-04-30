Özcan Deniz, Feyza Aktan'a ateş püskürdü! 'Mağduru oynamanın tadına varıldı'

ÇOCUĞUMU BENDEN UZAKLAŞTIRDILAR

Normal şartlarda 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim. Öyle ki; senin gözünün önünde babana tekme tokat girişecek kadar, taraflı programlara çıkıp şuursuzca "bir daha olsa bir daha yaparım" diyerek tehdit edecek kadar, senin tek hayat garantin olan babanın 30 yıllık kariyerini ve emeğini iftiralarla bitirmeye çalışacak kadar, benden 7 yüz KM öteye kanunları, haklarımızı, senin menfaatlerini hiçe sayıp götürecek kadar cesaretlendiler.