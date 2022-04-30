Özcan Deniz, Feyza Aktan'a ateş püskürdü! 'Mağduru oynamanın tadına varıldı'
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü. Deniz "Zalimlik bu sene de sahnelendi oğlum" sözleriyle isyan etti.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Mart 2018'de nikah masasına oturmuş, bir ay sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti.
Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Kuzey'in velayeti anne Aktan'a verilmişti. İkilinin arasında zamanla çocuk krizi yaşandı.
Daha önceki oyun; beni velayet davasından geri çekmek içindi, şimdi ise işledikleri suçlara göz yummamı sağlamak. Aslında affetmiştim. Ama galiba amaç aynı zamanda haber olmayı da sağlamak (çünkü geçen sene çalışmıştı bu) ve ulaşılamayan hedeflere ulaşmak! Bunun için de çok güzel kullandılar herkesi sessizliğimi ve çaresizliğimi de sonuna kadar sömürdüler. Senin tek suçun benim oğlum olman. Bir garibanın oğlu olsaydın çoktan seni kapıma bırakıp kayıplara karışmışlardı.
ÇOCUĞUMU BENDEN UZAKLAŞTIRDILAR
Normal şartlarda 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim. Öyle ki; senin gözünün önünde babana tekme tokat girişecek kadar, taraflı programlara çıkıp şuursuzca "bir daha olsa bir daha yaparım" diyerek tehdit edecek kadar, senin tek hayat garantin olan babanın 30 yıllık kariyerini ve emeğini iftiralarla bitirmeye çalışacak kadar, benden 7 yüz KM öteye kanunları, haklarımızı, senin menfaatlerini hiçe sayıp götürecek kadar cesaretlendiler.
Benim onayım ve haberim olmadan seninle ilişkimizi çıkmaza sokacak kadar uzağa, bir bilinmeze sürüklediler. Daha doğrusu taşındılar. Ve giderken değil, gittiğinizde bana haber verildi. Samimiyetsiz "iyi niyet davranışları sergileyerek, işlenilen suçu hafifletmeye çalışıyorlar. (İstediğin zaman gelip görebilirsin v.s)
TUTTUĞUM EVİ BEĞENMEDİLER
Okula yazdırdım, okuldan alındın ve sonra "bizi eve hapsettin" diye akla zarar gerekçeler gösterildi. Amaç kendilerine araba aldırtmaktı. Yani mal talebiydi. Alırdım sorun değil ama "oğlumun kemerini bağlamadan arabaya bindiremezsin" dediğimde bana alaycı mesajlar attılar. Ben senin güvenliğini tehlikeye atarak bunu yapamazdım.
Bir çok ailenin hayalini kurup oturamadığı eve "dağ başı burası" dendi ve götürüldün. Bu "dağ başı" denilen yer Babanın ve bir çok kuzeninin oturduğu, deniz seviyesinde, her türlü ihtiyacının (okul ve hastanen de dahil) yürüme mesafesinde olduğu medeni ve imkanlarla dolu, şehir büyüklüğünde bir yer.
MUTLU YAŞLAR OĞLUM
Ama artık üzülmüyorum. Hatta hüzünlü de olsam "mutluyum" çünkü bu zalimlikler seni ve beni daha mutlu günlere hazırlıyor. Ben yine hep olduğu gibi adalete inanıyor ve yerini bulacağı günü bekliyorum. Senin haklarını korumak için o mahkeme kapılarında 1 saniye bile yüksünmeden hazır bekleyeceğim. Seni çok ama çok seviyorum oğlum Mutlu yaşlar.
"Bu mektup herkese" Hiç duyar kasmayın. Kimse ilgilenmek zorunda da değil. Hak hukuk tanımadan, ne olup bittiğini bilmeden, benim sessizliğimi de fırsat bilip cesaretlendirdiğiniz için siz de en az benim kadar suçlusunuz. (Lafım herkese değil. Bilen biliyor) Ben oğlum kullanılarak oynanan bir oyunu bozmaya çalışıyorum. Burada oğlunu korumaya çalışan bir babadan öte biri…