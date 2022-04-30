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HaberlerMagazin Haberleri Beta Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı: 'Güzel uyu canım Berk'im'
• 30 Nisan 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:

Beta Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı: 'Güzel uyu canım Berk'im'

Beta lakabıyla tanınan Berk Bayındır, 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'in de olay esnasında evde olduğu öğrenilirken Ener o anları, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" şeklinde anlatmıştı. Simla Ener, sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, "Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk'im" notunu düştü.

• 30 Nisan 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
1Beta Berk Bayındırın son fotoğrafı Sevgilisi Simla Ener paylaştı: Güzel uyu canım Berkim
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Beta Berk Bayındır, 25 Nisan'da İstanbul Kağıthane'de oturduğu lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Polis, Beta'nın sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçti. Yaşanan korkunç olay sırasında evde sevgilisi Simla Ener'in de olduğu öğrenildi.

2Beta Berk Bayındırın son fotoğrafı Sevgilisi Simla Ener paylaştı: Güzel uyu canım Berkim

Karakolda ifade veren Simla Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı.

3Beta Berk Bayındırın son fotoğrafı Sevgilisi Simla Ener paylaştı: Güzel uyu canım Berkim

Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi.

4Beta Berk Bayındırın son fotoğrafı Sevgilisi Simla Ener paylaştı: Güzel uyu canım Berkim

Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın bazı hayranları ise iddialara göre sosyal medyada sevgilisine tepki gösterdi. Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Instagram'dan da bir açıklama yaparak "Canımdan can koptu" dedi.

5DİĞER YARIMIN GİDİŞİNİ GÖRDÜM

"DİĞER YARIMIN GİDİŞİNİ GÖRDÜM"

Simla Ener konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm."

6Beta Berk Bayındırın son fotoğrafı Sevgilisi Simla Ener paylaştı: Güzel uyu canım Berkim

Öte yandan Beta, geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirmiş tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı. Son pozunda da tekerlekli sandalyeler ve yürüteç ile poz veren talihsiz genç, paylaşımına 'Herkesin iki arabası var' notunu düşmüştü.

7SİMLA ENERDEN SON PAYLAŞIMI

SİMLA ENER'DEN 'SON' PAYLAŞIMI

Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.

8Beta Berk Bayındırın son fotoğrafı Sevgilisi Simla Ener paylaştı: Güzel uyu canım Berkim

Yaptığı duygu dolu paylaşıma "24.04.2022 Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk'im" notunu düşerek yürekleri yaktı.

9Beta Berk Bayındırın son fotoğrafı Sevgilisi Simla Ener paylaştı: Güzel uyu canım Berkim

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