• 30 Nisan 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
Beta Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı: 'Güzel uyu canım Berk'im'
Beta lakabıyla tanınan Berk Bayındır, 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'in de olay esnasında evde olduğu öğrenilirken Ener o anları, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" şeklinde anlatmıştı. Simla Ener, sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, "Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk'im" notunu düştü.
• 30 Nisan 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
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Beta Berk Bayındır, 25 Nisan'da İstanbul Kağıthane'de oturduğu lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Polis, Beta'nın sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçti. Yaşanan korkunç olay sırasında evde sevgilisi Simla Ener'in de olduğu öğrenildi.
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"DİĞER YARIMIN GİDİŞİNİ GÖRDÜM"
Simla Ener konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm."
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