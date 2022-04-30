Beta Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı: 'Güzel uyu canım Berk'im'

"DİĞER YARIMIN GİDİŞİNİ GÖRDÜM"

Simla Ener konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm."