Şevval Şahin'in yeni pozları 'Kusursuz' dedirtti!
Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her yaptığıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü manken, son olarak yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Derin dekolteli elbisesiyle poz veren Şahin, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin, uçak yolculuğundan yorulduğunu dile getirmişti. Bir aydır İstanbul’da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:
"ŞU AN SABİT KALMAK BANA FAYDALI"
Genç model, "Seyahat etmekten yoruldum, Paris'e bile gidemiyorum" şeklindeki mesajının yanlış anlaşıldığını savunup, "Demek istediğim; İstanbul'da olmaktan çok mutluyum, şu an zırt pırt uçmak insanı yoruyor. Şu an sabit kalmak bana faydalı. Öyle bir şey demedim. Sosyal medyadaki yorumları okumuyorum, eskiden okurdum" şeklinde konuşmuştu.
"OYUNCULUK OLABİLİR"
Manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ise Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Oyunculuk teklifleri aldığını söyleyen Şahin, "İki kere oyunculuk teklifi geldi ama bu işe girmekten korktum. Öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim. Oyunculuk yapmam demiyorum, olabilir" diye konuşmuştu.
"TEHDİT ETMİYOR"
İsmi aşk haberleriyle anılan Şahin, çıkan iddiaları yalanlamıştı. "Hepsi arkadaşım" diyen Şahin, "Olsa bilirsiniz zaten. Şu an öyle bir şey yok" demişti. Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral tarafından tehdit aldığı iddia edilen Şahin, "Tehdit falan etmiyor. O de ben de kendi hayatımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım. Çıkan haberler doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan" ifadelerini kullanmıştı.
EKLERE 'ECLAIR' DEDİ
Öte yandan Şahin, geçtiğimiz haftalarda da aktif olarak kullandığı Instagram hesabından beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaşmıştı. Şevval Şahin'in yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü. Şahin'in eklere "eclair" demesi çok konuşulmuştu.