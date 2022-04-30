Şevval Şahin'in yeni pozları 'Kusursuz' dedirtti!

"TEHDİT ETMİYOR"

İsmi aşk haberleriyle anılan Şahin, çıkan iddiaları yalanlamıştı. "Hepsi arkadaşım" diyen Şahin, "Olsa bilirsiniz zaten. Şu an öyle bir şey yok" demişti. Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral tarafından tehdit aldığı iddia edilen Şahin, "Tehdit falan etmiyor. O de ben de kendi hayatımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım. Çıkan haberler doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan" ifadelerini kullanmıştı.