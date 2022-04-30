Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinŞevval Şahin'in yeni pozları 'Kusursuz' dedirtti!
HaberlerMagazin Haberleri Şevval Şahin'in yeni pozları 'Kusursuz' dedirtti!
• 30 Nisan 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:

Şevval Şahin'in yeni pozları 'Kusursuz' dedirtti!

Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her yaptığıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü manken, son olarak yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Derin dekolteli elbisesiyle poz veren Şahin, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

• 30 Nisan 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Şevval Şahinin yeni pozları Kusursuz dedirtti
ABONE OL

Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin, uçak yolculuğundan yorulduğunu dile getirmişti. Bir aydır İstanbul’da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

2Şevval Şahinin yeni pozları Kusursuz dedirtti

İstanbul’da olmak iyi geldi. Bayağı keyifliyim. Yeni projeler var. Onları planlıyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zırt pırt uçmak beni yormuş. Bir süre bir yerde sabit kalmak istediğim için geçen hafta Paris’e bile gitmedim

3ŞU AN SABİT KALMAK BANA FAYDALI

"ŞU AN SABİT KALMAK BANA FAYDALI"

Genç model, "Seyahat etmekten yoruldum, Paris'e bile gidemiyorum" şeklindeki mesajının yanlış anlaşıldığını savunup, "Demek istediğim; İstanbul'da olmaktan çok mutluyum, şu an zırt pırt uçmak insanı yoruyor. Şu an sabit kalmak bana faydalı. Öyle bir şey demedim. Sosyal medyadaki yorumları okumuyorum, eskiden okurdum" şeklinde konuşmuştu.

4OYUNCULUK OLABİLİR

"OYUNCULUK OLABİLİR"

Manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde ise Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Oyunculuk teklifleri aldığını söyleyen Şahin, "İki kere oyunculuk teklifi geldi ama bu işe girmekten korktum. Öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim. Oyunculuk yapmam demiyorum, olabilir" diye konuşmuştu.

5TEHDİT ETMİYOR

"TEHDİT ETMİYOR"

İsmi aşk haberleriyle anılan Şahin, çıkan iddiaları yalanlamıştı. "Hepsi arkadaşım" diyen Şahin, "Olsa bilirsiniz zaten. Şu an öyle bir şey yok" demişti. Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral tarafından tehdit aldığı iddia edilen Şahin, "Tehdit falan etmiyor. O de ben de kendi hayatımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım. Çıkan haberler doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan" ifadelerini kullanmıştı.

6ŞUAN KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM

"ŞUAN KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin, "Diksiyon eğitimi almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim" diye yanıt vermişti.

7YENİ POZLAR

YENİ POZLAR

Ünlü isim, son olarak 407 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Derin dekolteli elbisesiyle objektif karşısına geçen Şahin, peş peşe yayınladığı karelerine "Hola Ibiza" notunu yazarak, mor kalp emojisi ekledi.

8Şevval Şahinin yeni pozları Kusursuz dedirtti

Kısa sürede 9 bine yakın beğeni alan modelin bu gönderisine, "Kusursuz", "Çok güzel olmuşsun" ve "Bir elbise bu kadar mı güzel taşınır?" şeklinde yorumlar geldi.

9Şevval Şahinin yeni pozları Kusursuz dedirtti

Şahin'in mor elbiseli pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

10EKLERE ECLAIR DEDİ

EKLERE 'ECLAIR' DEDİ

Öte yandan Şahin, geçtiğimiz haftalarda da aktif olarak kullandığı Instagram hesabından beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaşmıştı. Şevval Şahin'in yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü. Şahin'in eklere "eclair" demesi çok konuşulmuştu.

11EKLER ELEŞTİRİSİNE YANIT GELDİ

'EKLER' ELEŞTİRİSİNE YANIT GELDİ!

Kendisine yapılan eleştiriye karşı boş durmayan Şevval Şahin, yaptığı yeni bir paylaşımda, "Şimdi tüm problem ekleri İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanarak kendisini tiye alanlara yanıt vermişti.

12Şevval Şahinin yeni pozları Kusursuz dedirtti

Şahin ayrıca "Beynime öyle kayıt olmuş, hızlıca öyle yazdım ne yapayım, abartmayın" diyerek eklemişti. Ünlü manken, 'eclair' kelimesinin anlamının Vikipedi'den alınan bir görüntüsünü de paylaşmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Gülse Birsel gençlik fotoğrafını paylaştı! 'Kıyamam ben buna, burnum daha iyiymiş'

Gülse Birsel gençlik fotoğrafını paylaştı! 'Kıyamam ben buna, burnum daha iyiymiş'

Beta Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı: 'Güzel uyu canım Berk'im'

Beta Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı: 'Güzel uyu canım Berk'im'

Şevval Şahin'in yeni pozları 'Kusursuz' dedirtti!

Şevval Şahin'in yeni pozları 'Kusursuz' dedirtti!

Bade İşçil: Bitsin diye dua ediyorum, ölüyorum!

Bade İşçil: Bitsin diye dua ediyorum, ölüyorum!