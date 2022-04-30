Özkan Uğur’un hastalığı ne, kanser mi? Özkan Uğur ne kanseri, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? Özkan Uğur, sosyal medya hesabından hastalığının bir kez daha nüksettiğini açıkladı. İlaç tedavisine başladığını söyleyen Uğur, konserlerine bir süre ara vereceğini belirtti.
30.04.2022 - 11:12 |
MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu. 68 yaşındaki sanatçı, dün sosyal medya hesabından sevenlerine kötü bir haber vererek, hastalığının bir kez daha nüksettiğini açıkladı.
ÜÇÜNCÜ KEZ KANSERE YAKALANDI
Uğur sosyal medya hesabından "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle." sözleriyle hastalığının nüksettiğini bir kez daha duyurdu.