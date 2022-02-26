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MagazinHülya Avşar'ın istediği reklam ücreti şaşkına çevirdi!
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Hülya Avşar'ın istediği reklam ücreti şaşkına çevirdi!

Güzellik merkezi açılışları için reklam ücreti olarak İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan ve Gülben Ergen 100 bin TL istiyor. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın bir güzellik merkezi açılışı için talep ettiği reklam ücreti ise dudak uçuklatan cinsten...

26.02.2022 - 12:07 |
Hülya Avşar'ın istediği reklam ücreti şaşkına çevirdi!

Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın yazısı:
"Konserler, reklamlar derken ünlüler için bir süredir açılışlar da ekmek kapısı oldu. Ama özellikle güzellik merkezi açılışları. Eskiden az ünlüler, yurdun dört köşesindeki kebapçı, tuhafiyeci ve hatta zarf açılışlarına katılırdı! Şimdi bütçeler yükselince A sınıfı ünlülere geçiş yapıldı. Ancak aşırı ünlüler öyle her açılışa gelmiyor. Sadece güzellik merkezi açılışlarını kabul ediyorlar. Böylece klaslarından da bir şey kaybetmemiş oluyorlar.

Öğrendiğime göre İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan ve Gülben Ergen 100 bin TL istiyor. Tabii uçak bileti, eğer konaklamalıysa otel, saç makyaj masrafları da ekleniyor. Karşılığında ise bir saat açılış töreninde duran ünlü iki de playback şarkı okuyor.

800 BİN TL İSTEMİŞ

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar kendisine gelen bir güzellik merkezi açılış teklifine 800 bin TL fiyat çekmiş! Bana sorarsanız Avşar kızının piyasadan haberi vardır. Ya 'Ne işim var öyle bir ortamda' deyip, gitmek istemediğinden o parayı istemiştir ya da müşterinin biraz pazarlıkla da olsa o parayı verebileceğini düşünmüştür."

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