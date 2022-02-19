Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü

SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Hülya Avşar, son olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Paylaşımı hatırlatılan ünlü oyuncu, "Benim o kadar çok sevgilim var ki... Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" diyerek, kahkaha atmıştı.