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MagazinHülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü
HaberlerMagazin Haberleri Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü
• 19 Şubat 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:

Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü

Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ın kalbi, uzun süredir boştu. 12 yıldır hayatına kimseyi almayan sanatçı, sonunda aşk orucunu bozdu. Avşar, yeni sevgilisiyle beraber görüntülendi. Yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile keyifli zaman geçirdiği görülen Hülya Avşar'ın konu hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu. Öte yandan Cemal Güzelci, Avşar'ı alnından öpmeyi de ihmal etmedi.

• 19 Şubat 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:
1Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi Avşarı alnından öptü
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Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile birlikte. İki sevgili, çarşamba akşamı Yeniköy'deki bir mekana gitti. "Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuş oldu.

2Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi Avşarı alnından öptü

Cemal Güzelci ile Hülya Avşar, romantik akşam yemeği sırasında keyifli anlar yaşadı. Çift, diğer müşterilerin meraklı bakışları altında neşe içinde sohbet etti.

3Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi Avşarı alnından öptü

İş insanı Güzelci bir ara sevgilisi Avşar'ın alnından öptü. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Hülya Avşar'ın ne açıklama yapacağı da merak konusu oldu.

4İSTİYOR MUYUM BİLMİYORUM DEMİŞTİ

"İSTİYOR MUYUM BİLMİYORUM" DEMİŞTİ

Hülya Avşar, Tarabya'da geçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtlamış, “Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?” sorusuna, “Benim için her şey kısmet. İstiyor muyum bilmiyorum, çok mutluyum. Dil, din, ırk fark etmez heyecanlandırması yeter" karşılığını vermişti.

5Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi Avşarı alnından öptü

Sanatçı, "3-5 yaş fark olur ama çok fazla küçük biriyle olunca ileride üzüntü yaratır. İleride kıskançlıklar başlar, ben kıskanırım yani." ifadelerini kullanmıştı.

6SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI

SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Hülya Avşar, son olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Paylaşımı hatırlatılan ünlü oyuncu, "Benim o kadar çok sevgilim var ki... Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" diyerek, kahkaha atmıştı.

7HÜLYA AVŞARIN YENİ SEVGİLİSİ CEMAL GÜZELCİ KİMDİR

HÜLYA AVŞAR'IN YENİ SEVGİLİSİ CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

Hülya Avşar ile görüntülenmesinin ardından Güzelci’nin hayatı merak konusu oldu. Cemal Güzelci Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İş insanı Cemal Güzelci'nin eski Galatasaray'lı futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. Pertevniyal Lisesi mezunudur.

8Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi Avşarı alnından öptü

1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks’ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Şirket’in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir.

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Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü

Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü