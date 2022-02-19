Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü
Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ın kalbi, uzun süredir boştu. 12 yıldır hayatına kimseyi almayan sanatçı, sonunda aşk orucunu bozdu. Avşar, yeni sevgilisiyle beraber görüntülendi. Yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile keyifli zaman geçirdiği görülen Hülya Avşar'ın konu hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu. Öte yandan Cemal Güzelci, Avşar'ı alnından öpmeyi de ihmal etmedi.
Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile birlikte. İki sevgili, çarşamba akşamı Yeniköy'deki bir mekana gitti. "Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuş oldu.
İş insanı Güzelci bir ara sevgilisi Avşar'ın alnından öptü. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Hülya Avşar'ın ne açıklama yapacağı da merak konusu oldu.
SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI
Hülya Avşar, son olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Paylaşımı hatırlatılan ünlü oyuncu, "Benim o kadar çok sevgilim var ki... Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" diyerek, kahkaha atmıştı.
HÜLYA AVŞAR'IN YENİ SEVGİLİSİ CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?
Hülya Avşar ile görüntülenmesinin ardından Güzelci’nin hayatı merak konusu oldu. Cemal Güzelci Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İş insanı Cemal Güzelci'nin eski Galatasaray'lı futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. Pertevniyal Lisesi mezunudur.