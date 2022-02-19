Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ±na HÃ¼lya AvÅŸar kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±!

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MagazinKaya ÇilingiroÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ±na Hülya AvÅŸar kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±!
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Kaya ÇilingiroÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ±na Hülya AvÅŸar kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±!

Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu, 24 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu ve 16 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu HÃ¼seyin Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu'nun sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ± Instagram hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±, 2005 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±ÄŸÄ± HÃ¼lya AvÅŸar'dan paylaÅŸÄ±ma yorum geldi.

19.02.2022 - 15:45 |
Kaya ÇilingiroÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ±na Hülya AvÅŸar kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±!

HÃ¼lya AvÅŸar ile evliliÄŸinden Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu, boÅŸandÄ±ktan sonra Feraye TanyolaÃ§ ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸ ve HÃ¼seyin Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu adÄ±nda bir oÄŸlu olmuÅŸtu.

Sosyal medya hesabÄ±ndan oÄŸlu ve kÄ±zÄ±yla sÄ±k sÄ±k paylaÅŸÄ±m yapan 58 yaÅŸÄ±ndaki futbol yorumcusu, son olarak iki Ã§ocuÄŸunun sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± yayÄ±nladÄ±.

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Kaya Ã‡ilingiroÄŸlunun paylaÅŸÄ±mÄ±na HÃ¼lya AvÅŸar kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±

Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu'nun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kareye eski eÅŸi AvÅŸar kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±, paylaÅŸÄ±ma kalp emojileri koyarak, HÃ¼seyin Kaya'ya sevgisini bir kez daha gÃ¶sterdi.

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