Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ±na HÃ¼lya AvÅŸar kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±!

HÃ¼lya AvÅŸar ile evliliÄŸinden Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu, boÅŸandÄ±ktan sonra Feraye TanyolaÃ§ ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸ ve HÃ¼seyin Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu adÄ±nda bir oÄŸlu olmuÅŸtu.

Sosyal medya hesabÄ±ndan oÄŸlu ve kÄ±zÄ±yla sÄ±k sÄ±k paylaÅŸÄ±m yapan 58 yaÅŸÄ±ndaki futbol yorumcusu, son olarak iki Ã§ocuÄŸunun sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± yayÄ±nladÄ±.

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Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu'nun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kareye eski eÅŸi AvÅŸar kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±, paylaÅŸÄ±ma kalp emojileri koyarak, HÃ¼seyin Kaya'ya sevgisini bir kez daha gÃ¶sterdi.