• 18 Şubat 2022 - 14:59 • Son Güncelleme:
Hülya Avşar'dan yeni açıklama! Instagram kullanan erkek...
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Magazin gündeminden düşmeyen 58 yaşındaki sanatçı, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
• 18 Şubat 2022 - 14:59 • Son Güncelleme:
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Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan, larkıcılık kariyerine devam eden Hülya Avşar, Tarabya'da yemek yediği mekan çıkışında neşeli haliyle dikkat çekerken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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KAYA ÇİLİNGİROĞLU CEVABI!
14 Şubat'ta "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notu ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı hatırlatılan ünlü oyuncu, "Benim o kadar çok sevgilim var ki... Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" diyerek, kahkaha attı.
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