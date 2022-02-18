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MagazinHülya Avşar'dan yeni açıklama! Instagram kullanan erkek...
HaberlerMagazin Haberleri Hülya Avşar'dan yeni açıklama! Instagram kullanan erkek...
• 18 Şubat 2022 - 14:59 • Son Güncelleme:

Hülya Avşar'dan yeni açıklama! Instagram kullanan erkek...

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Magazin gündeminden düşmeyen 58 yaşındaki sanatçı, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

• 18 Şubat 2022 - 14:59 • Son Güncelleme:
1Hülya Avşardan yeni açıklama Instagram kullanan erkek...
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Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan, larkıcılık kariyerine devam eden Hülya Avşar, Tarabya'da yemek yediği mekan çıkışında neşeli haliyle dikkat çekerken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2BAŞIMA BİR İŞ AÇARSAM SİZİ GEBERTİRİM

"BAŞIMA BİR İŞ AÇARSAM SİZİ GEBERTİRİM"

Gazetecilerin “Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?” sorusuna ünlü oyuncu, “Benim için her şey kısmet. İstiyor muyum bilmiyorum, çok mutluyum. Dil, din, ırk fark etmez heyecanlandırması yeter" karşılığını verdi.

3Hülya Avşardan yeni açıklama Instagram kullanan erkek...

Sanatçı, "3-5 yaş fark olur ama çok fazla küçük biriyle olunca ileride üzüntü yaratır. İleride kıskançlıklar başlar, ben kıskanırım yani. Bu aralar bana aşk hayatımı çok soruyorsunuz. İleride başıma bir iş açarsam sizi gebertirim" diyerek, muhabirlere takılmayı da ihmal etmedi.

4KAYA ÇİLİNGİROĞLU CEVABI

KAYA ÇİLİNGİROĞLU CEVABI!

14 Şubat'ta "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notu ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı hatırlatılan ünlü oyuncu, "Benim o kadar çok sevgilim var ki... Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" diyerek, kahkaha attı.

5KÖTÜ NİYETLİ BİRİ DEĞİL

"KÖTÜ NİYETLİ BİRİ DEĞİL"

Hülya Avşar, usta sanatçı Orhan Gencebay’ın sahne kıyafetleri açıklamasından dolayı sosyal medyada tepki çekmesi hakkında, “Bu tür şeylerin yapılmaması gereken tek kişi Orhan Gencebay’dır. Orhan Gencebay’ı kes, kötü niyetli hiçbir şey yapmaz yine de" ifadelerini kullandı.

6ERKELERE INSTAGRAMI YAKIŞTIRAMIYORUM

"ERKELERE INSTAGRAM'I YAKIŞTIRAMIYORUM"

Ünlü sanatçı, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil, sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" şeklinde konuştu.

7ÇOK PARA VERİLSE BİLE PLAJLARDA SAHNE ALMAM

"ÇOK PARA VERİLSE BİLE PLAJLARDA SAHNE ALMAM"

Muhabirlerin “Sahne seçiminiz var mı? 'Bana dünyaları bile verseler bu sahnelere asla çıkmam' gibi bir kuralınız var mı?" sorusuna Avşar, "Var tabii ki. İstedikleri kadar para versinler mesela plajlarda falan asla sahne almam" cevabını verdi.

8HÜLYA GEL, AİLE POZU VERELİM

"HÜLYA GEL, AİLE POZU VERELİM"

Bir döneme damga vuran çiftlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.

9Hülya Avşardan yeni açıklama Instagram kullanan erkek...

Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve 24 yaşındaki kızları Zehra ile Tarabya'da görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, "Hülya, gelin bir aile pozu verelim" ifadelerini kullanmıştı.

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