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MagazinGülşen bu sefer de menajerine kalça hareketi yaptı! Yeliz Yeşilmen'den 'Parayı veren şaplak atıyor' yorumu...
HaberlerMagazin Haberleri Gülşen bu sefer de menajerine kalça hareketi yaptı! Yeliz Yeşilmen'den 'Parayı veren şaplak atıyor' yorumu...
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Gülşen bu sefer de menajerine kalça hareketi yaptı! Yeliz Yeşilmen'den 'Parayı veren şaplak atıyor' yorumu...

Gülşen'den çok konuşulacak bir hareket daha! Sahne kıyafetleri ile gündeme gelen Gülşen, bir konserinde erkek arkadaşının kucağına oturmuş ve bu hareketi çok konuşulmuştu. Gülşen'in bu sefer de sahnede davulcuya para veren menajerine yaptığı kalça hareketi magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülşen'in görüntüsünü izleyen Yeliz Yeşilmen'den ise dikkat çeken bir yorum geldi...

12.03.2022 - 16:33 |
Gülşen bu sefer de menajerine kalça hareketi yaptı! Yeliz Yeşilmen'den 'Parayı veren şaplak atıyor' yorumu...

Sahne kostümlerinin yanı sıra konserlerindeki hareketlerinden dolayı da gündem olmaya devam eden Gülşen, geçtiğimiz günlerde seyirciler arasında şarkı okuduğu esnada bir erkek arkadaşının kucağına oturdu. Gülşen'in hamlesiyle şaşkına dönen arkadaşı da şarkıcının kalçasına vurdu. Bu görüntüsüyle tepki çeken Gülşen'in bir videosu daha ortaya çıktı.

MANAJERİNE KALÇA SALLADI

Tony Avlar Instagram hesabında yer alan videoda, Gülşen sahnede şarkı okurken menajeri de orkestra ekibine bahşiş veriyor. O esnada ikilinin yanına gelen Gülşen ise menajerine arkasını dönerek kalçasını sallıyor.

Gülşen bu sefer de menajerine kalça hareketi yaptı Yeliz Yeşilmenden Parayı veren şaplak atıyor yorumu...

"PARAYI VEREN POPOYA ŞAPLAK"

Yeliz Yeşilmen ise video ile ilgili şu yorumu yaptı: "Yani gerçekten artık Gülşen görmekten sıkıldık onun hayatı onun seçimleri kocası da buna izin veriyor bizlere ne yani şov seviyor şov yapıyor ama tabii ki bu birazcık şey oldu parayı veren popoya şaplak durum olmuş"

Gülşen bu sefer de menajerine kalça hareketi yaptı Yeliz Yeşilmenden Parayı veren şaplak atıyor yorumu...

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