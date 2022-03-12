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MagazinGülşen'in arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu! Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu? Flaş açıklama
HaberlerMagazin Haberleri Gülşen'in arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu! Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu? Flaş açıklama
• 12 Mart 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:

Gülşen'in arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu! Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu? Flaş açıklama

Şarkıcı Gülşen, şarkılarıyla olduğu kadar iddialı sahne kıyafetleriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Öte yandan Gülşen'in verdiği konser sırasında arkadaşının kucağına oturması da çok konuşulmuştu. Eşi Ozan Çolakoğlu'nun tepkisi merak edilmişti. Geçen akşam alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen 'Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?' sorusuna böyle yanıt verdi...

• 12 Mart 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
1Gülşenin arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu Flaş açıklama
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Gülşen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı “Lolipop” dün DMC etiketiyle yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

2Gülşenin arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu Flaş açıklama

Gülşen’in son sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntüler de çok konuşuldu. Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.

3KONUŞANLARA SORUN

KONUŞANLARA SORUN

Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

4Gülşenin arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu Flaş açıklama

“Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.”

5Gülşenin arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu Flaş açıklama

Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.”

6NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Zorlu PSM’de dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekmişti. Bir ara seyircilerin arasına karışan Gülşen’in, arkadaşı Tolga Sezgin’in kucağına oturması ise sosyal medya olay olmuştu.

7BEN GÜLŞENE KARIŞMIYORUM

"BEN GÜLŞEN'E KARIŞMIYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eşinin iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan Ozan Çolakoğlu, Gülşen'e destek çıkmıştı. Ünlü isim, “Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta” ifadesini kullanan Çolakoğlu, yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söylemişti.

8Gülşenin arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu Flaş açıklama

“Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor" diyen Çolakoğlu, "Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın" ifadelerini kullanmıştı.

9RAHATSIZ OLAN GELMEZ

"RAHATSIZ OLAN GELMEZ"

“Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?” sorusuna da yanıt veren Ozan Çolakoğlu, “Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim?

10Gülşenin arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu Flaş açıklama

Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada” demişti.

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