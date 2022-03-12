Gülşen'in arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu! Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu? Flaş açıklama
Şarkıcı Gülşen, şarkılarıyla olduğu kadar iddialı sahne kıyafetleriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Öte yandan Gülşen'in verdiği konser sırasında arkadaşının kucağına oturması da çok konuşulmuştu. Eşi Ozan Çolakoğlu'nun tepkisi merak edilmişti. Geçen akşam alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen 'Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?' sorusuna böyle yanıt verdi...
Gülşen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı “Lolipop” dün DMC etiketiyle yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.
"BEN GÜLŞEN'E KARIŞMIYORUM"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eşinin iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan Ozan Çolakoğlu, Gülşen'e destek çıkmıştı. Ünlü isim, “Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta” ifadesini kullanan Çolakoğlu, yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söylemişti.
“Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor" diyen Çolakoğlu, "Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın" ifadelerini kullanmıştı.