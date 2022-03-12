Gülşen'in arkadaşının kucağına oturması çok konuşulmuştu! Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu? Flaş açıklama

“Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor" diyen Çolakoğlu, "Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın" ifadelerini kullanmıştı.