Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman ilişkisinde sürpriz gelişme! Geçen ay ayrılmışlardı

Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Daha önce defalarca ayrılan çift, 2021'in son günlerinde aralarındaki buzları eriterek dördüncü kez barışmıştı.

Barışma kararının ardından ünlü oyuncu, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katılmış ve Oğuzhan Uğur'un Maslak'taki evine yerleşmişti. Ancak çiftin bir kez daha ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Biten ilişkisinin ardından Uzman, manidar bir göndermede bulunmuş ve Funda Arar'ın 'Senden Öğrendim' şarkısını paylaşmıştı.

AYRILIK SEBEBİNİ İLK KEZ AÇIKLADI



Ayrılıktan günler sonra dijital platformda Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan '40' programına katılmıştı. Müjde Uzman'la birlikteliği boyunca 'Ayrıldılar' ve 'Yeniden barıştılar' haberleriyle gündeme gelen Uğur, ünlü oyuncu ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıklamıştı.

Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında, "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık" demişti.

YENİDEN BARIŞTILAR



Tüm bu gelişmelerin ardından Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur, yeniden barıştı. Bugüne kadar dört kez ayrılıp barışan çiftin birbirlerine beşinci kez şans verdiği öğrenildi.

Uzman, Uğur ile barıştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kucağında bir buket çiçekle poz veren güzel oyuncu, paylaşımına kalp emojisi koyarken; sevgilisini de etiketlemeyi ihmal etmedi.

GELECEK PLANLARINI ANLATTI



Birkaç ay önce de BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Oğuzhan Uğur, gelecek planlarından bahsetmiş ve “Amerika’ya, Avrupa’ya ve Asya’ya ortak yapımlar başlatmak istiyorum" demişti.

Yurt dışına dev bir prodüksiyonla açılma projesini açıklayan ünlü isim, "Oscar törenlerinde görüp 'Aman Allah'ım!' dediğimiz adamlarla şu an iş yapmaya başladık. Buradan Amerika’ya Avrupa’ya ve Asya’ya bir köprü kurmak istiyoruz. Çünkü Türkiye gerçekten öyle bir coğrafya" diye konuşmuştu.