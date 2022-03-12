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MagazinÖzcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti
HaberlerMagazin Haberleri Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti
• 12 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:

Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

Özcan Deniz, bir süredir kendisinden 24 yaş İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Çift, zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Özcan Deniz ile keyifli anlarını yayınlayan Samar Dadgar'ın paylaşımındaki tektaş yüzük detayı dikkat çekti. Emojilere koyduğu kalp ve tektaş emojisi, 'Evleniyorlar mı?' sorusunu akıllara getirdi. İşte o paylaşım...

• 12 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti
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Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz (50), bir süredir kendisinden 24 yaş küçük İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor.

2Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

3EVLENİYORLAR MI

"EVLENİYORLAR MI?"

Paylaşımına "Hediye gibi geldin hoş geldin" notunu düşen İranlı tasarımcının, kalp ve tektaş emojisi de kullanması dikkatlerden kaçmadı.

4Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

26 yaşındaki Dadgar'ın bu paylaşımı akıllara Evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi.

5RIZAM YOKTUR

"RIZAM YOKTUR!"

Öte yandan Kadriye Özcan'ın, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.

6Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini belirtmişti.

7BEĞENİ YAĞDI

BEĞENİ YAĞDI

Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koymuştu.

8Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

İranlı modacı da 2 Ocak tarihinde Instagram hesabından oyuncu ile karelerine yer vermiş, takipçilerinden 30 binden fazla beğeni almıştı.

9Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti
10Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

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Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

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