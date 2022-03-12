• 12 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti
Özcan Deniz, bir süredir kendisinden 24 yaş İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Çift, zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Özcan Deniz ile keyifli anlarını yayınlayan Samar Dadgar'ın paylaşımındaki tektaş yüzük detayı dikkat çekti. Emojilere koyduğu kalp ve tektaş emojisi, 'Evleniyorlar mı?' sorusunu akıllara getirdi. İşte o paylaşım...
• 12 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
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Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz (50), bir süredir kendisinden 24 yaş küçük İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor.
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