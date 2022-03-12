Özcan Deniz lie Samar Dadgar evleniyor mu? Paylaşımındaki tektaş detayı dikkat çekti

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz (50), bir süredir kendisinden 24 yaş küçük İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor.