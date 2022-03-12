• 12 Mart 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:
Hande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia! Çifti menajerleri mi ayırdı?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok eden ayrılık iddiası! İlişkileri menajerleri yüzünden mi bitti? Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Sen Çal Kapımı dizisinde başlayan rol arkadaşlıkları aşka dönmüş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri süresince magazinde sıkça yer alan çift birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Çiftin evlilik kararı alacağı beklenirken bir anda ayrılık haberleri geldi. İkilinin ayrılığına dair şok eden bir iddia ortaya atıldı. Hande Erçel ile Kerem Bursin'i menajerlerinin ayırdığı iddia edildi...
• 12 Mart 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:
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