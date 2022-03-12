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MagazinHande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia! Çifti menajerleri mi ayırdı?
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia! Çifti menajerleri mi ayırdı?
• 12 Mart 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:

Hande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia! Çifti menajerleri mi ayırdı?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında şok eden ayrılık iddiası! İlişkileri menajerleri yüzünden mi bitti? Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Sen Çal Kapımı dizisinde başlayan rol arkadaşlıkları aşka dönmüş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri süresince magazinde sıkça yer alan çift birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Çiftin evlilik kararı alacağı beklenirken bir anda ayrılık haberleri geldi. İkilinin ayrılığına dair şok eden bir iddia ortaya atıldı. Hande Erçel ile Kerem Bursin'i menajerlerinin ayırdığı iddia edildi...

• 12 Mart 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:
1Hande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia Çifti menajerleri mi ayırdı
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'Sen Çal Kapımı' dizisindeki aşkın gerçek olmasıyla magazin gündeminde uzun bir süre yer alan Hande Erçel Kerem Bürsin çiftinden haberler gelmeye devam ediyor. İlişkileri yolunda giden ve evlenmeleri beklenen ikiliden ayrılık haberi gelmişti.

2Hande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia Çifti menajerleri mi ayırdı

Taraflardan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medyadan beraber oldukları postları kaldırmaları ve Hande Erçel'in dün Bürsin'i takipten çıkması iddiaları güçlendirdi.

3MENAJERLERİ Mİ AYIRDI

MENAJERLERİ Mİ AYIRDI?

Öte yandan ikili hakkında bugün şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde yer alan haberlere göre ikiliyi ayrılığa menajerleri zorladı.

4Hande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia Çifti menajerleri mi ayırdı

İddialara göre ikili isteyerek ayrılmadı fakat menajerleri kariyerleri doğrultusunda bir karar alıp ilişkilerini sona erdirmelerini istedi. İkiliden hala resmi bir açıklama gelmedi.

5Hande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia Çifti menajerleri mi ayırdı

2020-2021 yılları arasında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Erçel ve Bürsin, aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle gündem olmuştu.

6Hande Erçel- Kerem Bürsin ilişkisi hakkında şok iddia Çifti menajerleri mi ayırdı

Bu iddiaları uzun süre reddeden oyuncu çift, geçtiğimiz yıl birlikte çıktıkları Maldivler tatilinden yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile ilişkilerini ilan etmişti.

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