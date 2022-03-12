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MagazinSadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi!
HaberlerMagazin Haberleri Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi!
• 12 Mart 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:

Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi!

Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir (29), yeni bir aşka yelken açtı. Yeniköy'de sevgilisi olduğu öğrenilen kişiyle yemek yiyen oyuncu, mekan kapısında basın araçlarını fark edince, görüntü vermemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mobilya üreticisi olan beyefendinin yardımcısı da kameraların önüne geçerek, basın mensuplarını engelledi.

• 12 Mart 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
1Sadi Türker Dağdelenden ayrılan Bestemsu Özdemirin yeni sevgilisi
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Geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir balıkçıda yeni sevgilisiyle yemek yiyen Bestemsu Özdemir, basın mensupları fark edince, mekanın otoparkından kaçtı ve görüntü vermedi. Erkek arkadaşı da mekandan apar topar çıktı.

2KAMERALARIN ÖNÜNE GEÇTİ

KAMERALARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Basın mensuplarının görüntü almaması amacıyla beyefendinin yardımcısının, kameraların önüne geçip, gazetecileri engellemeye çalışması dikkat çekti.

3BİZİ GÖRÜR GÖRMEZ KAÇTINIZ

"BİZİ GÖRÜR GÖRMEZ KAÇTINIZ"

Bestemsu Özdemir’in yanındaki kişinin mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu olduğu öğrenildi. Durdu, ilişkileriyle ilgili sorulara cevap vermedi.

4Sadi Türker Dağdelenden ayrılan Bestemsu Özdemirin yeni sevgilisi

Muhabirlerin “Bestemsu Hanım ile beraberdiniz, bizi görür görmez kaçtınız. Hayırlı olsun yeni ilişkiniz” sözlerine sessiz kalan Serkan Mehmet Durdu, hızlıca mekanın arka kapısına yöneldi.

5ADAMA DA YAZIK

"ADAMA DA YAZIK"

Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz aylarda el ele görüntülendiği ünlü şef Yağız İzgül hakkında, "Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için” ifadelerini kullanmıştı.

6Sadi Türker Dağdelenden ayrılan Bestemsu Özdemirin yeni sevgilisi

Güzel oyuncu, "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık, benim yaklaşık üç aydır bir ilişkim var. Şu an cicim aylarındayız" şeklinde konuşmuştu.

7PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Özdemir, 31 Aralık gecesi Instagram hesabından sevgilisi ile sarmaş dolaş bir fotoğraf paylaşmış, "2021'i bu kadar güzel bitireceğim, bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi" notunu yazmıştı.

8Sadi Türker Dağdelenden ayrılan Bestemsu Özdemirin yeni sevgilisi

29 yaşındaki güzel, sosyal medyada gündem olan paylaşımında sevgilisinin ne adını açıklamıştı, ne de yüzünü göstermişti. Oyuncunun sevgilisinin, organizasyon şirketi ve Yalova'da bir restoranın sahibi Sadi Türker Dağdelen olduğu öğrenilmişti.

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