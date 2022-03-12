Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi!
Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir (29), yeni bir aşka yelken açtı. Yeniköy'de sevgilisi olduğu öğrenilen kişiyle yemek yiyen oyuncu, mekan kapısında basın araçlarını fark edince, görüntü vermemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mobilya üreticisi olan beyefendinin yardımcısı da kameraların önüne geçerek, basın mensuplarını engelledi.
Geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir balıkçıda yeni sevgilisiyle yemek yiyen Bestemsu Özdemir, basın mensupları fark edince, mekanın otoparkından kaçtı ve görüntü vermedi. Erkek arkadaşı da mekandan apar topar çıktı.
"ADAMA DA YAZIK"
Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz aylarda el ele görüntülendiği ünlü şef Yağız İzgül hakkında, "Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için” ifadelerini kullanmıştı.
29 yaşındaki güzel, sosyal medyada gündem olan paylaşımında sevgilisinin ne adını açıklamıştı, ne de yüzünü göstermişti. Oyuncunun sevgilisinin, organizasyon şirketi ve Yalova'da bir restoranın sahibi Sadi Türker Dağdelen olduğu öğrenilmişti.