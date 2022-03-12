Hülya Avşar'a kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi!

"INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"

Geçtiğimiz ay Tarabya'da bir balıkçı çıkışında görüntülenen şarkıcı, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil, sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" açıklamasını yapmıştı.