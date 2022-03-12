• 12 Mart 2022 - 09:09 • Son Güncelleme:
Hülya Avşar'a kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi!
Hülya Avşar'a dudak uçuklatan reklam teklifi! Geçtiğimiz yıl 'Masumiyet' dizisiyle ekranlarda olan, şimdilerde şarkıcılık kariyerine devam eden Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Etiler'de telaşlı haliyle dikkat çekti. Acelesi olduğunu ve geç kaldığını söyleyen Avşar, kozmetik markasının reklam teklifine bakın ne yanıt verdi...
• 12 Mart 2022 - 09:09 • Son Güncelleme:
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Son dönemde sahne kıyafetleri, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündem olan Hülya Avşar, önceki gün Etiler’de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.
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Bir çocuk annesi Hülya Avşar, “İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?” soruları karşısında kahkaha atarak, "Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu! Her şey kısmet" yanıtını vermişti.
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"INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"
Geçtiğimiz ay Tarabya'da bir balıkçı çıkışında görüntülenen şarkıcı, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil, sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" açıklamasını yapmıştı.