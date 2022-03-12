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MagazinHülya Avşar'a kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi!
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• 12 Mart 2022 - 09:09 • Son Güncelleme:

Hülya Avşar'a kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi!

Hülya Avşar'a dudak uçuklatan reklam teklifi! Geçtiğimiz yıl 'Masumiyet' dizisiyle ekranlarda olan, şimdilerde şarkıcılık kariyerine devam eden Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Etiler'de telaşlı haliyle dikkat çekti. Acelesi olduğunu ve geç kaldığını söyleyen Avşar, kozmetik markasının reklam teklifine bakın ne yanıt verdi...

• 12 Mart 2022 - 09:09 • Son Güncelleme:
1Hülya Avşara kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi
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Son dönemde sahne kıyafetleri, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündem olan Hülya Avşar, önceki gün Etiler’de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.

2Hülya Avşara kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi

Hızlıca mekanın giriş kapısına doğru yönelen sanatçı, "Çok geç kaldım, sonra konuşalım” dedikten sonra gözlerden kayboldu. Avşar'ın bu telaşının sebebi ortaya çıktı.

3AVŞAR KABUL ETMEDİ

AVŞAR KABUL ETMEDİ

Bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenilen 58 yaşındaki şarkıcıya, reklam kampanyasının yüzü olması için teklif geldiği iddia edildi.

4Hülya Avşara kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi

Hülya Avşar’a söz konusu firmadan 12 milyon TL'lik teklif yapıldığı öğrenilirken, sanatçının ise bu teklifi kabul etmediği ve düşünmek için zaman istediği ileri sürüldü.

5İLİŞKİ BAŞLAMADAN MI BİTTİ

İLİŞKİ BAŞLAMADAN MI BİTTİ?

ünlü sanatçının 12 yıl aradan sonra iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikilinin basına yansıyan samimi görüntüsü dedikodulara neden olmuştu. Ancak Avşar kızı, Güzelci ile sadece arkadaş olduklarını açıklamıştı.

6Hülya Avşara kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi

Bir çocuk annesi Hülya Avşar, “İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?” soruları karşısında kahkaha atarak, "Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu! Her şey kısmet" yanıtını vermişti.

7INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL

"INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"

Geçtiğimiz ay Tarabya'da bir balıkçı çıkışında görüntülenen şarkıcı, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil, sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" açıklamasını yapmıştı.

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Hülya Avşar'a kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi!

Hülya Avşar'a kozmetik firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi!

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